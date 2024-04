Stade Rennais : Après Nantes, le SRFC frappe un joli coup !

Le Stade Rennais a fait un très joli coup ce week-end. Avec sa victoire 3-0 face au FC Nantes, le SRFC se retrouve à la 7ème place du classement.

Le SRFC dans le dur avant la rencontre

Ce samedi, le Stade Rennais se déplaçait à Nantes, pour un derby qui s’annonçait chaud bouillant. Les hommes de Julien Stéphan restaient sur 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont un revers à domicile contre Toulouse (1-2) le week-end dernier.

Avant la rencontre, Julien Stéphan avait sonné la révolte pour que ses joueurs reprennent leur marche en avant « On est dans l’état d’esprit de lutte pour repartir. On compte se battre pour inverser le cours des choses. On aura le temps de faire un bilan en fin de saison, mais il faut tout faire pour rebondir » avait déclaré le technicien breton en conférence de presse.

Les Rennais remontent à la 7ème place

Au stade de la Beaujoire, tout s’est déroulé comme sur des roulettes pour le SRFC. Les Rouge et Noir ont ouvert le score à la 67ème minute, grâce à un but d’Arnaud Kalimuendo. Benjamin Bourigeaud a doublé la mise sur un pénalty à la 76ème minute. Dans le temps additionnel, l’attaquant international algérien Amine Gouiri a parachevé la belle victoire rennaise, 3-0.

#Classement



📊 Le Stade Rennais se repositionne dans la course à l'Europe à l'issue de la 30ème journée de @Ligue1UberEats. Les #RougeEtNoir sont 7èmes du championnat avec 42 points au compteur.



Marseille et Nice s'affrontent mercredi prochain en match en retard. pic.twitter.com/UCrbG6zJKE — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) April 21, 2024

Cette victoire permet au SRFC de réaliser une très belle opération au classement. 10èmes avant la rencontres, les Rennais profitent des défaites de Lyon et Reims et du match nul de Marseille à Toulouse pour remonter à la 7ème position en Ligue 1. Pour rappel, cette place est potentiellement synonyme de qualification en Conférence League à l’issue de la saison. Prochain match pour le Stade Rennais, dimanche prochain au Roazhon Park face à Brest, à 17h05.