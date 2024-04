Alerte rouge à Marseille : Gasset secoue son vestiaire avant Nice

A la veille du match contre l’OGC Nice, Jean-Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’envoyer un message fort à son vestiaire, en espérant une réaction positive de ses joueurs sur le terrain.

Jean-Louis Gasset lance un avertissement au groupe de l’OM

L’Olympique de Marseille affronte ce mercredi soir l’OGC Nice en match en retard de la 29e journée de la Ligue 1. Cette rencontre revêt une grande importante pour ces deux rivaux du Sud de la France, où chacun cherchera à empocher les trois points en vue d’atteindre ses ambitions européennes.

En effet, une victoire serait d’une grande importance pour les deux équipes, Marseille étant actuellement 9e au classement, tandis Nice occupe la 5e place. Un écart de sept points sépare les deux antagonistes. Autant dire qu’un succès permettrait à l’équipe victorieuse de prendre un avantage significatif dans la course à l’Europe.

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a rappelé l’importance de remporter ce derby du Sud pour la confiance de son équipe, en vue des prochains matchs face à Lens et à l’Atalanta. « Je pense qu’il faut gagne ce genre de match », a-t-il déclaré.

Une anomalie à corriger dans ce sprint final

Par ailleurs, Jean-Louis Gasset a fait une étrange confidence. L’entraîneur de l’OM a reconnu qu’il peine à trouver la formule gagnante pour les matchs à l’extérieur. L’Olympique de Marseille a enchainé les contreperformances loin de ses basses cette saison.

Huit de ses neuf défaites cumulées en championnat cette saison ont eu lieu loin des travées du Vélodrome. Une anomalie que Gasset et son staff espère corriger en cette fin de saison. Malgré cela, l’OM peut encore espérer réaliser ses objectifs européens avec un sprint final bien maîtrisé.

Avec un match en moins et un calendrier qui lui offre l’opportunité de se rapprocher du RC Lens (6e)en cas de victoire, Jordan Veretout et ses coéquipiers ont leur destin entre leurs mains. « La semaine est décisive. Malgré toutes les contreperformances, on a encore notre destin et on le joue chez nous. J’ai beaucoup d’espoir », a déclaré l’entraîneur septuagénaire.

Une réaction positive est attendue à l’OM

Jean-Louis Gasset a confiance en son équipe. Il s’attend donc à une réponse positive de ses hommes, en relevant les défis importants qui se présentent dans les jours à venir. En clair, la pression est sur les épaules des Phocéens, ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Une série de succès contre l’OGC Nice, Lens et l’Atalanta Bergame seront des étapes importantes pour l’équipe dans sa quête de qualification pour une coupe européenne. Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont ainsi prévenus, leur saison se jouera lors des matchs à venir.