Gros malaise à Lens avant Marseille, Brice Samba pète un câble !

Le RC Lens traverse une crise en interne, entre des joueurs et certains supporters. Brice Samba ne comprend pas l’attitude de ces derniers.

Elye Wahi sifflé par le public de Lens

Sixième de Ligue 1, le RC Lens est en course pour une place en coupe d’Europe. Les Lensois tiennent le billet pour la Ligue Europa conférence, à 4 journées de la fin du championnat. Toutefois, la tension reste vive dans le Nord, avant le match contre Marseille au Vélodrome. Les supporters ne sont pas satisfaits de la saison des Sang et Or et en veulent notamment à Elye Wahi (21 ans), la recrue estivale phare. Le club du Nord a déboursé 30 M€ pour le recruter à Montpellier, mais il peine à justifier son transfert colossal.

En Ligue 1, l’international Espoir français a marqué seulement 7 buts et 2 passes décisives en 25 matchs disputés. Il est souvent critiqué pour son manque d’efficacité. Recruté pour remplacer Loïs Openda, le buteur de Lens de la saison dernière, Elye Wahi est loin des statistiques de ce dernier. Lors du dernier match du RCL, l’ancien buteur de Montpellier est sorti sous les sifflets du public du stade Bollaert, en toute fin de match (89e). L’équipe lensoise menait pourtant Clermont (1-0).

Brice Samba trouve ces sifflets inadmissibles !

Cela n’est pas du tout été du goût de Brice Samba (30 ans). Selon le gardien de but du RC Lens, il est inadmissible que les supporters se comportent ainsi avec leurs propres joueurs. Le capitaine n’a pas hésité à voler au secours de son jeune coéquipier. « C’est un scandale », a-t-il déploré. Tu es chez toi, tu mènes, tu as ton attaquant qui est sifflé, j’ai rarement vu ça ».

Le portier des Sang et Or a fini par recadrer les supporters fautifs, tout en défendant Elye Wahi. « Je ne sais pas pour quelles raisons il est sifflé. Parce qu’il a loupé […]. Mais qui ne fait pas d’erreurs ? […] Il faut, vite, que les gens redescendent », a martelé Brice Samba.