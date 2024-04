Bonne nouvelle pour l’OM : Gasset confirme le retour d’un attaquant !

Ce mercredi soir, l’OM a été tenu en échec à domicile par l’OGC Nice (2-2). À l’issue de cette rencontre marquée par de vives polémiques, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a confirmé le retour d’un attaquant.

Jean-Louis Gasset récupère un précieux atout en attaque

En match en retard de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille affrontait ce mercredi soir l’OGC Nice au stade Vélodrome. Et après un match marqué par des décisions arbitrales controversées, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (2-2).

Ce résultat n’arrange pas les hommes de Jean-Louis Gasset au classement, les laissant à la 8e place du championnat à 7 points d’une place européenne. Cet écart pourrait avoir des conséquences importantes dans la course à l’Europe. L’OM devra donc vite réagir lors de son prochain match contre le RC Lens, prévu dimanche au Vélodrome.

La victoire est impérative pour les Phocéens en vue de se relancer pour les places européennes. Et pour cette rencontre, l’équipe pourra compter sur un renfort de poids en attaque. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé le retour d’Ismaïla Sarr. « On va récupérer Sarr demain matin (jeudi, ndlr) », a-t-il annoncé.

Après Ismaïla Sarr, d’autres retours attendus

Au fil des semaines, l’infirmerie de l’OM se vide progressivement. Jonathan Clauss a déjà fait son retour contre l’OGC Nice. Ismaïla Sarr, victime d’une blessure aux ischio-jambiers lors de la dernière trêve internationale, a repris l’entraînement depuis quelques jours et devrait réintégrer le groupe phocéen contre le RC Lens.

L’attaquant sénégalais n’est pas le seul renfort attendu à l’OM. Touché au genou, Chancel Mbemba a observé quelques jours de repos et devrait reprendre la compétition cette semaine. Blessé à la cheville lors du quart de finale aller de la Ligue Europa contre Benfica, Quentin Merlin a déjà repris la course et pourrait faire son retour plus tôt que prévu.