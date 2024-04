Coup de théâtre à l’OM : Marseille tient le successeur de Gasset

Conscient du futur départ de Jean-Louis Gasset, l’OM aurait pris enfin sa décision pour son prochain entraîneur. Christophe Galtier semble désormais en pole position pour occuper ce poste.

Christophe Galtier, priorité absolue pour succéder à J-L Gasset à l’OM ?

L’Olympique de Marseille vit une fin de saison mouvementée avec des défis de taille à relever. 8e de Ligue 1, le club phocéen est loin d’atteindre ses ambitionnes européens. Cependant, en Ligue Europa, une demi-finale contre l’Atalanta Bergame offre une lueur d’espoir aux Phocéens.

L’arrivée de Jean-Louis Gasset a en effet apporté un vent d’optimisme à l’OM. Malgré une position peu flatteuse en championnat, l’entraîneur septuagénaire peut encore marquer l’histoire du club en remportant un sacre européen. Cependant, il est clair que le coach de 70 ans ne prolongera pas son aventure au-delà de cette saison.

La direction de l’OM, consciente de son futur départ, travaille déjà sur sa succession. Deux noms reviennent avec insistance pour occuper ce poste la saison prochaine : Paulo Fonseca et Christophe Galtier. En fin de contrat avec Lille en juin, le Portugais est un favori de Pablo Longoria, même si sa situation contractuelle attire également d’autres clubs européens.

Stéphane Tessier pousse en interne pour sa venue

C’est dans ce contexte que Christophe Galtier semble avoir dorénavant la préférence des dirigeants marseillais. En effet, ses informations du compte LaTribune OM, l’ancien entraîneur de l’ASSE est le premier choix de l’OM pour succéder à J-L Gasset. C’est même le directeur général du club, Stéphane Tessier, qui militerait en interne pour sa venue.

« Christophe Galtier est aujourd’hui le choix numéro 1 de l’OM et plus précisément de Stéphane Tessier (…) Mehdi Benatia travaille sur d’autres pistes mais le favori aujourd’hui, c’est Galtier », assure la source. Cette décision risque néanmoins de diviser les supporters marseillais, étant donné le passage de Christophe Galtier chez les rivaux de l’OM, à savoir l’OGC Nice et le PSG.

➡️Christophe Galtier est aujourd'hui le choix numéro 1 de l'OM et plus précisément de Stéphane Tessier.



➡️J'en ai parlé en live Youtube pas plus tard que ce Lundi, Mehdi Benatia travaille sur d'autres pistes mais le favori aujourd'hui c'est Galtier.#TeamOM #MercatOM https://t.co/6wEGq4VxqD pic.twitter.com/zrB1pmHG2X — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) April 24, 2024

Certes, l’entraîneur français de 57 ans a prouvé sa compétence avec des clubs comme l’AS Saint-Étienne et le LOSC, mais son passif parisien et niçois pourrait poser problème. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille devront ainsi prendre en compte cet aspect dans leur prise de décision.