Tensions à l’OM : Vers un nouveau départ au sein de la direction ?

Alors que l’OM enchaine les contre-performances en Ligue 1, des tensions se manifestent en interne. La relation entre le président Pablo Longoria et Stéphane Tessier, son numéro 2, est devenue froide, laissant présager une rupture inévitable.

Pablo Longoria, une rupture avec Stéphane Tessier se profile à l’OM

A l’Olympique de Marseille plus qu’ailleurs, la tension peut vite remonter au cours de la saison au point de faire vaciller la direction du club. En septembre dernier, l’organigramme de l’OM a été modifié suite une réunion tumultueuse entre les groupes de supporters et les dirigeants.

Les ultras de l’OM réclamaient la démission de plusieurs dirigeants, dont le président Pablo Longoria, Javier Ribalta, Marcelino et Pedro Iriondo. Si les trois derniers ont quitté le navire marseillais, Pablo Longoria a en revanche décidé de résister face à la grogne des supporters et travaille pour installer une stabilité profonde à l’OM.

Sauf que cette tâche est loin d’être acquise avec le futur départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison. De plus, un nouveau départ pourrait avoir lieu au sein de la direction du club. Et pour cause, l’OM connaît de nouvelles tensions en interne.

Dans son édition du jour, L’Equipe assure en effet que le président Pablo Longoria entretient une relation tendue avec son directeur général Stéphane Tessier. Cette tension entre les deux hommes semble avoir été alimentée par plusieurs événements, dont la nomination de Medhi Benatia ainsi que des divergences sur la gestion des supporters.

De profonds désaccords autour du tifo Redouane Bougheraba

Le dernier point de discorde concerne notamment le tifo mettant en honneur Redouane Bougheraba qui avait provoqué une grosse polémique à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria avait en effet montré un certain agacement au sujet de ce tifo, expliquant qu’il n’était pas au courant du projet.

Les South Winners ressortent ce soir leur tifo avec Redouane Bougheraba qui avait fait parler !



« Critiquez nous encore et encore c'est que le début d'accord d'accord »



📸 @karimattab1 pic.twitter.com/1ZosvVfwKg — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2024

Ce discours a provoqué une vague de colère chez les supporters, assurant que l’OM avait bien validé cette initiative, notamment par Stéphane Tessier. Certains médias expliquaient alors cette opération avait été par le DG de l’OM dans le but de renforcer ses relations avec les groupes de supporters en vue d’une prise de pouvoir en cas de départ de Pablo Longoria.

Toutefois, cette initiative a été qualifiée de « honte » par le président de l’Olympique de Marseille, désavouant ainsi son numéro 2. Et depuis cet épisode, le divorce semble consommé entre les deux collaborateurs.

Il connait désormais ses ennemis à l’Olympique de Marseille

Le président Pablo Longoria se montre de plus en plus méfiant en interne. Le quotidien sportif indique que le dirigeant espagnol confesse en privé : « je sais désormais qui sont mes ennemis au club ».

Il ne voudrait plus travailler avec son directeur général Stéphane Tessier. De quoi précipiter le départ de l’un d’entre eux ? Pour le moment, Pablo Longoria a repris depuis avril tous les dossiers « de A à Z » , au détriment de son directeur général.

Ce geste semble confirmer sa méfiance envers Tessier. Le propriétaire américain de l’OM, Frank McCourt, devra donc gérer cette situation tendue, avant de prendre sans doute une décision à l’issue de la saison.