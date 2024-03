PSG-Reims : Luis Enrique change tout ! La décision tombe pour Mbappé

À quelques heures du match de la 25e journée de Ligue 1 contre le Stade de Reims, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a tranché pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé laissé sur le banc au coup d’envoi de PSG-Reims ?

Ce dimanche, à 13 heures, le Paris Saint-Germain accueille le Stade de Reims au Parc des Princes à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Après un déplacement sur les terres basques pour valider sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad et à quatre jours d’un quart de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, l’entraîneur parisien pourrait procéder à des changements dans son onze de départ face aux hommes de Will Still.

D’après L’Équipe, Luis Enrique pourrait ainsi décider d’aligner Keylor Navas dans les buts pour le mettre en jambes avant le rendez-vous de mercredi en Coupe de France. En défense, avec le nouveau forfait de Marquinhos, Danilo Pereira va composer la paire avec Lucas Beraldo en charnière centrale, protégée dans les couloirs par Achraf Hakimi et Lucas Hernandez.

En attaque, Kylian Mbappé pourrait encore débuter sur le banc avec Bradley Barcola. Ousmane Dembélé serait alors accompagné par Randal Kolo Muani et Kang-In Lee. Le milieu de terrain sera l’affaire du trio Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. En face, l’entraîneur du Stade de Reims, Will Still, fera le déplacement à Paris sans Maxime Busi et Joseph Okumu, tous deux blessés.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Navas

Défenseurs : Hakimi, Danilo (cap.), Beraldo, Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Kolo Muani, Lee.

L’équipe possible de Reims

Gardien : Diouf

Défenseurs : Foket, Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet

Milieux : Munetsi, Stambouli, Teuma

Attaquants : Ito, Khadra, Daramy.