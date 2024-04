L’OM se renforce : Gasset annonce deux retours avant le RC Lens !

L’OM accueille ce dimanche le RC Lens dans le cadre de 31e journée de Ligue 1. En prélude ce duel, Jean-Louis Gasset a annoncé deux retours importants pour son groupe.

Jean-Louis Gasset confirme le retour d’Ismaïla Sarr dans le groupe de l’OM

Le match de ce dimanche contre le RC Lens sera décisif pour l’avenir européen de l’Olympique de Marseille. 8e de Ligue 1, le club phocéen devra impérativement l’emporter afin de se relancer dans la course à L’Europe. Et pour ce duel, Jean-Louis Gasset devra jongler avec une longue liste d’absents, même si des nouvelles encourageantes arrivent de l’infirmerie.

Le retour de Jonathan Clauss a été un véritable soulagement pour l’équipe, surtout après son but h contre l’OGC Nice (2-2). Ce retour s’est désormais accompagné de celui d’Ismaïla Sarr, qui n’avait plus joué depuis le mois de mars. Sa disponibilité a été confirmé par le coach marseillais. « Ismaïla Sarr est avec nous, il a bien travaillé, il a repris l’entraînement, il est donc opérationnel », a indiqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

Quentin Merlin a aussi repris l’entraînement

La récupération anticipée de Quentin Merlin, blessé lors du quart de finale aller de la Ligue Europa contre Benfica, est également un point positif. L’ancien défenseur du FC Nantes a repris la course à La Commanderie et devrait reprendre la compétition dès la semaine prochaine.

« Quentin [Merlin] a repris le footing, il va recommencer les appuis demain et il sera opérationnel lundi ou mardi, on l’espère », a ajouté Gasset. Toutefois, l’infirmerie de l’OM reste toujours bien garnie. Valentin Rongier, Bamo Meïté, Bilal Nadir et Chancel Mbemba sont toujours en phase de récupération et ne seront pas disponibles pour le match contre Lens.

La situation de Chancel Mbemba reste particulièrement délicate en raison d’un « problème de ménisque » qui peut s’avérer imprévisible. De plus, suspension de Faris Moumbagna complique la tâche de Jean-Louis Gasset pour composer son groupe. Malgré ces défis, l’OM se prépare avec détermination pour affronter le RC Lens en vue de réaliser une performance positive.