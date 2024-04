Mauvaises nouvelles pour l’ASSE dans la course à la montée

La victoire 1-0 de l’ASSE ce samedi face à Caen a laissé des séquelles aux Verts. Olivier Dall’Oglio et ses hommes s’en sortent avec quelques mauvaises nouvelles.

L’ASSE reprend provisoirement sa deuxième place

A l’occasion de la 35e journée de Ligue 2, l’ASSE s’est offert une victoire cruciale dans la course pour la montée. Un succès étriqué 1-0 face à Caen mais suffisant pour permettre aux Verts de reprendre provisoirement leur place de dauphin au classement derrière Auxerre. C’est la quatrième victoire de Saint-Etienne sur les cinq derniers matchs.

Aimen Moueffek a été le héros de cette victoire grâce à son unique but marqué dès la cinquième minute. Ce n’est seulement que son troisième but de la saison en Ligue 2 mais celui-ci est peut-être le plus important des trois. Il permet surtout aux Verts de continuer la course pour la promotion, laissant Caen aux portes du top 5 et rendant son accès aux play-offs plus compliqué. Malheureusement, Olivier Dall’Oglio doit faire face à des cas de blessés.

L’ASSE compte ses blessés

L’entraîneur des Verts le savait. Le match contre Caen était une rencontre à risque pour son équipe puisqu’il s’agissait d’un duel face à un concurrent dans la course à la montée. Conséquence, au terme de la bataille, Olivier Dall’Oglio se retrouve avec quelques blessés sous la main. Mathieu Cafaro lui est victime de fracture au niveau du nez. Ibrahima Wadji semble avoir été touché à la cuisse après un duel.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ASSE a essayé de faire le point de la situation de chaque joueur. Selon Dall’Oglio, Wadji « a ressenti une gêne sur la cuisse, ce qui n’est pas bon signe non plus », comme rapporté par le site de l’AS Saint-Etienne. Absent du terrain, puisqu’ayant été laissé au banc, Anthony Briançon a été plutôt préservé puisqu’il « ressentait une petite gêne ».