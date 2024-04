L’ASSE va retrouver la Ligue 1, il lâche une grosse promesse

L’ASSE est plus que jamais proche d’un retour en Ligue 1. C’est un objectif primordial pour les Verts qui vont bien l’atteindre et ça, un des joueurs de retour au bercail en fait la promesse.

ASSE : Une victoire qui rapproche les Verts de la montée

Pour les Verts, le rêve est proche de devenir une réalité. L’ASSE a fait un nouveau pas décisif vers un retour en Ligue 1 grâce à sa victoire étriquée (1-0) assurée à domicile face à Caen. Ils ne sont plus maintenant qu’à un point du leader à la deuxième place, l’AJ Auxerre, qui joue Dunkerque lundi. Une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio un certain Yvann Maçon.

L’arrière droit est revenu au club en janvier dernier après un passage en Israël sous forme de prêt. Un retour qui tombe à pique pour Yvann Maçon puisque l’AS Saint-Etienne se rapproche d’un retour en Ligue 1. Pendant qu’il se prépare à vivre un moment de rêve chez les Stéphanois, le joueur de 25 ans est déjà sous le charme du Stade Geoffroy Guichard.

Yvann Maçon s’enflamme pour son retour à l’ASSE

De retour dans le Forez, Yvann Maçon découvre la chaleur de l’un des stades les plus mythiques de la France. « Ce que je vais retenir depuis que je suis revenu, c’est qu’il y a une bonne ambiance et c’est vraiment très plaisant d’avoir le public derrière nous », a réagi le défenseur qui était titulaire contre Caen, dans des propos rapportés par le Peuple Vert.

S’il se dit « très content et très heureux que Saint-Étienne soit redevenu comme ça », Yvann Maçon est convaincu d’une chose. L’ASSE signera bien son grand retour en Ligue 1 au terme de cette saison. « L’objectif, c’est de faire 9 sur 9 jusqu’à la fin du championnat. Si on y arrive, on a de grandes chances de monter. », a-t-il confié.