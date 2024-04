Bayern Munich – Real Madrid : J-1 avant le choc

Ce mardi 30 avril, le Real Madrid de Carlo Ancelotti ira à l’Allianz Arena pour se confronter aux hommes de Thomas Tuchel pour les demi finales aller de la Ligue des Champions. Pour les deux équipes, les effectifs sont presque au complet.

Un groupe madrilène avec des surprises

Pour affronter le Bayern Munich lors de ce match crucial, le coach du Real Madrid a opté pour l’accompagnement de l’ensemble de son effectif. Le tacticien italien a sélectionné Thibaut Courtois, mais aussi David Alaba, actuellement en phase de récupération suite à une blessure au genou. Dani Carvajal est quant à lui suspendu et ne pourra donc pas prendre part à cette rencontre.

Un groupe munichois inquiété par les blessures

Quant au Bayern Munich, ils traversent une période difficile avec plusieurs joueurs blessés ces dernières semaines. À l’heure actuelle, Thomas Tuchel n’a pas encore la certitude de pouvoir aligner plusieurs éléments clés tels que De Ligt, Laimer et Musiala pour affronter le Real Madrid mardi soir même si la tendance affirme que défenseur hollandais et le milieu autrichien seront possiblement présent dans le groupe munichois. Serge Gnabry et Leroy Sané seront bel et bien disponibles pour le match.

Konrad Laimer et Matthijs de Ligt seront remis à temps pour jouer face au Real.



Le XI aligné sera le même que face à Arsenal. / @kicker pic.twitter.com/J5PTF3dZog — Media Bayern France (@MediaBayernFR) April 28, 2024

Pour cette demi-finale plus que intéressante, le match sera diffusé par Canal+ et RMC Sports à 21h00 ce mardi 30 avril avant l’autre demi finale qui oppose le Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain.