INFO Mercato : Rodrygo au PSG ? Une grande nouvelle tombe !

Mécontent de sa situation au Real Madrid, le clan Rodrygo prépare son départ lors de ce mercato estival. Cette situation pourrait profiter au PSG, soucieux d’attirer un avant-centre de calibre mondial. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid ouvert au départ de Rodrygo

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo pourrait faire ses adieux au Real Madrid durant ce mercato estival. D’après les dernières informations du journaliste Mario Cortegana, le père et agent du joueur de 24 ans, Eric Goes, mécontent de la situation de son fils, se serait plaint de son faible temps de temps à de nombreuses. Des coups de sang qui passent mal auprès du nouvel entraîneur.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Discussions en cours entre Rodrygo et PSG

À voir Stade Rennais : Coup de froid pour la piste Malick Diouf !

Agacé par cette attitude et par les prestations décevantes de l’international brésilien, Xabi Alonso aurait donné son aval à Florentino Pérez pour le transfert de Rodrygo d’ici le 1er septembre prochain. D’ailleurs, Xabi Alonso, à travers ses choix à la Coupe du Monde des Clubs, a clairement annoncé la couleur pour Rodrygo en le laissant sur le banc pendant deux matches, et notamment lors du huitième de finale face à la Juventus Turin (1-0), mardi soir.

En cas d’offre satisfaisante, l’ancien prodige de Santos pourrait obtenir un bon de sortie, conclut le spécialiste du tabloïd The Athletic. Une nouvelle intéressante pour le Paris Saint-Germain, qui devra toutefois composer avec une rude concurrence.

Le PSG à la lutte avec Arsenal pour Rodrygo

Outre le média britannique, des sources espagnoles proches des Merengues confirment que Florentino Pérez et la direction du Real Madrid auraient officiellement ouvert la porte à un départ de Rodrygo cet été. Courtisan de longue date du natif d’Osasco, Arsenal serait prêt à formuler une offre de 70 millions d’euros pour s’attacher ses services. ⚡️Real Madrid and Xabi Alonso are open to Rodrygo leaving this summer



➕They have agreed the club will not stand in the player’s way if a suitable offer is made



➕Arsenal have held preliminary talks with Rodrygo's camp



⁦@TheAthleticFC⁩ https://t.co/44qZJimTYe— Mario Cortegana (@MarioCortegana) July 3, 2025

Lisez aussi : PSG Mercato : Xabi Alonso scelle le sort de Rodrygo au Real

Mais le PSG, à la demande expresse de Luis Enrique, pourrait monter sa proposition jusqu’à 90 millions d’euros pour récupérer le compatriote de Marquinhos. À en croire The Athletic, l’entraîneur parisien verrait en Rodrygo le complément idéal à Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Le PSG serait donc prêt à battre n’importe quelle concurrence pour s’offrir les services du partenaire de Kylian Mbappé cet été. Affaire à suivre…

À voir Mercato OM : La surprise est totale, Sacha Boey arrive !