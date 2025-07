FLASH Mercato : Accord entre le PSG et Fenerbahçe pour 10M€

Le mercato s’anime au PSG dans le sens des départs. Le club de la capitale serait proche de finaliser un deal intéressant avec les dirigeants de Fenerbahçe pour un défenseur central.

Mercato : Un indésirable ne reviendra pas au PSG

Interrogé au micro de Stile TV, l’agent de Milan Skriniar a été très clair concernant l’avenir de son poulain. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’ancien joueur de l’Inter Milan a été prêté à Fenerbahçe en janvier dernier, sans option d’achat.

Ayant retrouvé ses sensations et du rythme, l’international slovaque souhaite poursuivre l’aventure en Turquie sous les ordres de José Mourinho. Une chose est certaine, Milan Skriniar ne reviendra pas au PSG, selon les propos de son représentant.

À voir FC Nantes : Accord conclu, une autre pépite va signer !

Lisez aussi : Mercato PSG : l’avenir de Milan Skriniar est scellé !

« Plusieurs pistes sont ouvertes, il a un contrat avec le PSG et je pense que vers la mi-juillet, à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, le marché des transferts démarrera sérieusement. Skriniar n’a pas participé à la Coupe du monde avec le PSG, il n’est pas le seul, mais il est clair que nous regardons autour de nous et que nous quitterons le PSG à un moment donné de la saison, c’est sûr », a déclaré Roberto Sistici. Et cette nouvelle destination pourrait être le Fener, selon la presse italienne.

Milan Skriniar va poursuivre son aventure avec José Mourinho

En effet, d’après les renseignements de TMW, le PSG se serait mis d’accord avec Fenerbahçe pour Milan Skriniar. Séduit par le profil du joueur de 30 ans, José Mourinho aimerait le conserver définitivement.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un premier joueur signe, les détails du deal

À voir Mercato : L’OM insiste, Milan craque enfin pour Bennacer

Sur demande expresse du technicien portugais, la direction sportive du club turc devrait ainsi verser environ 10 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour s’attacher les services de Skriniar. Le média transalpin précise même qu’il ne reste que quelques détails à régler avant l’officialisation de l’opération dans les prochains jours.