RC Lens : Ça chauffe après la défaite face à l’OM !

Le vestiaire du RC Lens est en colère après la défaite face à l’Olympique de Marseille pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.

Le RC Lens tombe au Stade Vélodrome

Le RC Lens se porte mal. Les Sang et Or se sont inclinés (2-1) face à l’Olympique de Marseille le dimanche 28 avril 2024 en clôture de la 31e journée de la Ligue 1. Le buteur gabonais Aubameyang a ouvert le score pour l’OM à la première minute de jeu. L’attaquant français, Wesley Saïd a égalisé à la 77e minute.

Mais les hommes de Jean-Louis Gasset ont montré leur suprématie en marquant le deuxième but à la 85e minute. Les hommes de Franck Haise pointent à la 6e place au classement avec 46 points à trois journées de la fin de cette campagne.

Sur les quatre derniers matchs, le club artésien a obtenu une seule victoire. Le technicien de l’équipe, Franck Haise a exprimé sa déception après ce revers pendant ce sprint final. Il reconnait que le club traverse une période difficile et ne comble pas les attentes des supporters.

« C’est notre saison, il faut l’accepter. L’année dernière, on volait. Là, on vole avec des loupés. Quand on volait, on était ensemble. Quand on a des loupés, on est ensemble. On va se battre jusqu’au bout pour que, même dans une saison difficile, on obtienne une belle récompense », a réagi Franck Haise à la fin de la rencontre.

Malgré ce mauvais résultat, il croit toujours à une qualification du RC Lens pour une compétition européenne la saison prochaine. « On a notre destin entre nos mains dans une saison qui aura été terriblement difficile, ou compliquée. On va aller au bout. J’espère une fin heureuse, on l’aura mérité et on aura fait les efforts pour », a ajouté le coach lensois.

Wesley Saïd égalise d'une très belle tête croisée ⚽️💫#OMRCL (1-1) pic.twitter.com/gK8dcWZyho — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 28, 2024

La grande colère de Wesley Saïd

Le vestiaire hausse le ton après cette défaite. L’attaquant français Wesley Saïd a piqué une colère noire suite aux erreurs commises lors de cette affiche.

« On se tire une balle dans le pied. Les deux buts qu’on se prend sont deux erreurs. On n’est pas assez agressif. On prend un but assez tôt dans le match. Sur le second, il fallait dégager », a lâché le joueur. Le RC Lens doit maintenant oublier cette défaite et se concentrer sur le match face au FC Lorient.