Coup de tonnerre : Le retour de Loïs Openda envisagé au RC Lens ?

Arrivé au RB Leipzig en juillet 2023 en provenance du RC Lens, l’attaquant belge Loïs Openda est très convoité sur le marché des transferts. Son retour au RC Lens serait compliqué.

Loïs Openda ne s’arrête plus !

Le RC Lens doit certainement mordre les doigts après la vente du fougueux attaquant belge Loïs Openda au RB Leipzig. Le club artésien souffre terriblement en attaque cette saison pendant que son ancien crack affole les compteurs de but en Allemagne. Les dirigeants lensois l’ont vendu au club allemand à 38,5 millions d’euros.

Ce montant va connaitre une hausse si Leipzig se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Sang et Or vont toucher encore 1,5 million d’euros, et si Openda dispute 75 matchs officiels avec le RBL, le RC Lens va percevoir 2 millions d’euros de plus. C’est le transfert le pus cher de l’histoire du RC Lens et l’achat le plus colossal du RB Leipzig.

L’attaquant belge comble parfaitement les attentes de ses dirigeants. Il est un titulaire indiscutable de l’équipe entraînée par Marco Rose. Sous ses nouvelles couleurs, Openda enchaîne les belles performances. Ses statistiques suscitent l’intérêt de plusieurs géants d’Europe, dont Chelsea et Manchester United.

Le Belge a inscrit 24 buts et a délivré 7 passes décisives en 31 matchs cette saison. Il est actuellement le troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 24 buts, derrière Serhou Guirassy (25 buts) et Harry Kane (35 buts).

Buteur sur ses 4 derniers matchs avec le RB Leipzig, Lois Openda fait une première saison de folie en Bundesliga :



🏟️ 31 matchs

⚽️ 24 buts

🎯 7 passes décisives



Obligé de faire le même tweet chaque week-end. 🥵🔫 pic.twitter.com/lHxlhfikjj — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2024

Loïs Openda trop cher pour le RC Lens ?

La direction du RB Leipzig est consciente de l’intérêt que suscite Loïs Openda en Europe. Elle ferme la porte à un départ de son joueur. Le club allemand a fixé le prix du crack belge. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, tout prétendant doit payer sa clause libératoire qui s’élève à 80 millions d’euros. Cette somme va refroidir les ardeurs des clubs qui cherchent à l’attirer cet été. Le RC Lens ne sera pas en mesure d’enclencher le processus pour un retour de son ancien attaquant.