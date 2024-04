RC Lens Mercato : C’est confirmé, un cadre va partir cet été

Le RC Lens pourrait perdre un cadre en défense lors du prochain mercato estival. Le joueur est décidé à quitter le club.

Kevin Danso sur le départ cet été ?

Le départ de Kevin Danso du RC Lens se précise. Le défenseur autrichien suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Arrivé au RC Lens en août 2021, l’Autrichien a rapidement comblé les attentes des dirigeants lensois et est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe du technicien français Franck Haise.

Il avait reçu des offres de plusieurs clubs lors du dernier mercato estival. Mais il les a déclinées et a préféré continuer l’aventure avec les Sang et Or. Kevin Danso est désormais déterminé à partir cet été. Il envisage de changer d’air et de relever de nouveaux défis dans un autre club.

Bayer 04 are among clubs interested in signing Kevin Danso from RC Lens.



[@SportsZone__] pic.twitter.com/HPmcDi6VAy — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) April 29, 2024

Kevin Danso prêt pour rejoindre le Bayer Leverkusen ?

Selon les informations de Sport Zone, le Bayer Leverkusen suit sa situation de près. L’actuel champion d’Allemagne cherche un bon profil pour renforcer sa ligne défensive la saison prochaine. Cette équipe allemande dirigée par le technicien espagnol, Xabi Alonso va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les dirigeants allemands veulent alors attirer de nouveaux joueurs pour faire un bon parcours dans cette compétition.

La source indique que l’Inter Milan est aussi à l’affût. La direction du RC Lens se préoccupe de la situation. Le club artésien recherche certaines pépites sur le marché des transferts pour combler le vide d’un éventuel départ de Kevin Danso. Les Sang et Or auraient ciblé deux défenseurs pour le mercato d’été.

Le défenseur colombien Carlos Teran est pressenti pour remplacer Danso. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 2 millions d’euros. D’après les informations de La Voix du Nord, les deux parties seraient sur le point de trouver un accord définitif. Le nom du défenseur sénégalais évoluant à BATE Borisov en Biélorussie, Sidi Bane est aussi cité pour un transfert au RC Lens cet été.