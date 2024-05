Mercato PSG : Luis Enrique tient son buteur pour la saison prochaine

Luis Enrique peut déjà se frotter les mains quant à son avant-centre de la saison prochaine. L’Espagnol a reçu la bonne nouvelle alors qu’il se prépare à lancer une nouvelle ère sans Kylian Mbappé.

PSG : Luis Enrique toujours dans un embarras offensif

Arrivé l’été dernier après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique semble avoir transformé une équipe longtemps connue pour sa fébrilité lors des grands rendez-vous. Le PSG est devenu une machine à tout balayer sur son chemin, le Barça ayant fait les frais, en quarts de finale de Ligue des Champions, de la nouvelle mentalité inculquée aux Parisiens.

S’il y a quelque chose qui caractérise l’ancien sélectionneur de l’Espagne, c’est aussi ce changement constant observé dans ses onze de départ à chaque rencontre. L’attaque en est un parfait exemple puisque Luis Enrique n’a cessé de changer son trio offensif avec notamment la pointe où il alterne entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, Mbappé étant aussi parfois repositionné à cette position. Malgré cette rotation, le Portugais semble donner satisfaction.

Gonçalo Ramos, le 9 qui manquait au PSG ?

Arrivé l’été dernier contre 80 millions d’euros en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos avait une grosse pression à gérer dans un club où le poste de numéro manquait cruellement d’un vrai profil. Le Portugais a pris du temps pour s’adapter à son nouvel environnement , ayant été très critiqué pour ses débuts. Cependant, le joueur de 22 ans a fini par trouver sa vitesse de croisière et réalise tout de même une première saison assez intéressante.

Malgré un temps de jeu limité sous les ordres de Luis Enrique, Ramos s’est montré très décisif avec onze réalisations et une passe décisive en 26 matchs disputés en Ligue 1. Des stats assez convaincantes pour l’attaquant qui semble avoir désormais les faveurs de son entraîneur et de la direction du PSG. Selon le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, Gonçalo Ramos ne bougera pas du PSG.

Ramos veut vivre de grands moments à Paris

L’avenir du Portugais au Paris Saint-Germain ne devrait donc pas être remis en cause. Il est annoncé comme le numéro de Luis Enrique pour la saison prochaine, quand bien même l’Asturien semble faire évoluer son équipe beaucoup plus sans un avant-centre pur. Du côté du joueur, Gonçalo Ramos ne pense pas non plus à quitter le Parc des Princes.

Dans des déclarations à Téléfoot, rapportées par Le10sport, le Portugais a révélé avoir « connu des moments difficiles », mais depuis, « je me sens de mieux en mieux » a-t-il assuré. Lié au PSG jusqu’en 2028, il espère y rester pour bien de meilleurs moments. « Je suis sûr que dans quelques semaines, quelques mois, je vivrai de grands moments ici », a-t-il confié.