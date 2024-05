OM : Gasset sort l’artillerie lourde contre Atalanta, la compo officielle !

Revigoré par sa victoire contre le RC Lens, l’OM attend de pied ferme l’Atalanta Bergame cce jeudi soir au Vélodrome. Jean-Louis Gasset a sorti les grands moyens afin de remporter cette demi-finale aller de Ligue Europa.

Jean-Louis récupère des joueurs clés avant le choc OM -Atalanta

Ce jeudi soir, le stade Vélodrome sera le théâtre d’un affrontement capital en demi-finale aller de la Ligue Europa. L’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame pour un duel qui promet d’être intense. Le public phocéen jouera un rôle déterminant lors de cette rencontre européenne.

Et pour ce choc contre l’Atalanta, l’entraîneur de l’OM enregistre le retour de plusieurs joueurs clés. Chancel Mbemba, Quentin Merlin et Amir Murillo font partie des 23 joueurs retenus pour ce duel. Cependant, l’équipe phocéen devra se passer de certains éléments, comme Samuel Gigot, suspendu.

Des 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿𝘀 qui font plaisir 👀👕



Vestiaire #OMAtalanta 🔐✅ pic.twitter.com/TJyR7hA4yu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2024

Bamo Meïté, Valentin Rongier et Bilal Nadir sont toujours pas sortis de l’Infirmerie. Tandis que, Ulisses Garcia, Pape Gueye et Jean Onana, tous blessés ou non-inscrits pour cette compétition européenne. Pour contrer cette équipe de l’Atalanta, Jean-Louis Gasset optera sans doute pour un système tactique en 3-5-2.

Amine Harit et Luis Henrique titulaires

L’objectif sera de renforcer sa défense et minimiser les risques de prendre des buts à domicile. La composition de l’OM sera composé inclure Pau Lopez dans les cages, entouré de Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Amir Murillo. Jonathan Clauss et Luis Henrique occuperont les postes de pistons droit et gauche.

Au milieu de terrain, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout devraient être alignés pour animer le jeu et apporter de la créativité dans les phases offensives. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang, actuel meilleur buteur de la Ligue Europa, sera associé certainement à Ismaïla Sarr.

Cependant, même avec une équipe aussi compétitive, l’OM devra se méfier de l’Atalanta, qui a prouvé sa qualité en éliminant Liverpool au tour précédent. Ce match s’annonce donc comme un véritable test pour les Phocéens, qui chercheront à obtenir un résultat positif avant le match retour en Italie.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Murillo

Milieux : Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Henrique

Attaquants : Aubameyang et Sarr