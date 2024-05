OM – Atalanta : Le groupe de Gasset tombe avec deux retours !

À quelques du match entre l’OM et l’Atalanta Bergame en demi-finale de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset a dévoilé son groupe avec le retour de deux joueurs clés.

OM : Jean-Louis Gasset convoque un groupe de 23 joueurs

Distancé en championnat, l’Olympique de Marseille se retrouve à un tournant décisif de sa saison. Ce jeudi soir, l’OM affronte l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de Ligue Europa. Malgré une triste 7e place en Ligue 1, les Phocéens voient dans cette compétition européenne une opportunité de sauver leur saison.

La récente victoire contre le RC Lens (2-1) en championnat a redonné confiance à l’équipe, qui aborde ce choc européen avec détermination. L’objectif est clair : s’imposer à domicile pour prendre une sérieuse avance en vue d’une qualification en finale. Le stade Vélodrome sera le théâtre de cette rencontre, et Jean-Louis Gasset a convoqué un groupe de 23 joueurs prêts à en découdre.

Chancel Mbemba et Quentin Merlin sont de retour contre l’Atalanta

Les retours de Chancel Mbemba et Quentin Merlin sont des nouvelles encourageantes pour l’OM. Ces deux défenseurs, initialement incertains en raison de blessures, sont finalement aptes pour ce duel. Leur présence renforce la solidité défensive de l’équipe, tout comme celle d’Amir Murillo, également de retour dans le groupe.

Cependant, quelques absences sont à déplorer. Samuel Gigot est suspendu, tandis que Bamo Meïté, Valentin Rongier et Bilal Nadir restent sur la touche en raison de blessures. De plus, Ulisses Garcia, Jean Onana et Pape Gueye ne figurent pas sur la liste pour la Ligue Europa, limitant ainsi les options de Jean-Louis Gasset pour cette compétition européenne cruciale.

Le groupe de l’Olympique de Marseille :

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, M’Madi, Clauss, Murillo, Soglo, Merlin

Milieux : Harit, Ounahi, Lafont, Kondogbia, Veretout, Daou

Attaquants : Correa, Henrique, Abdallah, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye