Mercato PSG : Un top joueur banni veut quitter le club 

Le mercato PSG de cet été devrait ouvrir la porte du départ à un joueur pourtant important de l’équipe parisienne. Luis Enrique ne lui accordant pas sa confiance, ce milieu de terrain commence à regarder les possibilités qui s’offrent à lui.

Le PSG pourrait perdre une pépite au mercato estival

Arrivé dans l’effectif du Paris Saint-Germain en juillet 2023, en provenance du Sporting Club de Portugal contre 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’apparait plus dans les radars de l’équipe du club de la capitale. La raison est que Luis Enrique n’est pas très fan du joueur, du moins il n’en fait pas son premier choix.

Le natif de Montevideo avait pourtant bien chauffé le mercato PSG de l’été dernier avec le montant de son transfert. Ses premières apparitions étaient d’ailleurs conformes aux attentes avant de voir son temps de jeu fondre au gré des choix de l’entraîneur Luis Enrique.

Manuel Ugarte, l’idée d’un départ du PSG émerge

On pourrait croire en une blessure de Manuel Ugarte mais non. L’Uruguayen se porte bien et n’a pas non plus de problème de discipline au PSG. Le milieu de terrain de 23 ans est tout juste victime des choix de l’entraîneur parisien qui ne le fait plus jouer depuis la réception de Clermont Foot (1-1) le 6 avril passé.

Bloqué à 19 matchs de Ligue 1 à son compteur, Ugarte pense déjà à faire ses valises à la fin de la saison. L’idée de jouer peu dans ce moment important de sa carrière ne l’enchante pas. Même si son entourage refuse de lancer des polémiques sous les projecteurs, la possibilité de son départ du Paris SG en fin de saison ne serait pas à écarter.

L’Uruguayen Manuel Ugarte et ses proches surveillent le marché

Certains clubs intéressés par ses services lorsqu’il était au Sporting CP ont continué de scruter ses moindres performances cette saison. Maintenant qu’il est mise de côté par Luis Enrique, les tentatives de le persuader de rejoindre leurs équipes seraient en cours.

De son côté, le coach du PSG ne montre pas de clarté en ce qui le concerne. Laurent Perrin du quotidien Le Parisien, le confirme puisqu’il a, lui aussi, constaté que « Luis Enrique reste très évasif » sur son cas. L’idée de son prêt serait une des principales solutions puisque la direction du PSG, Luis Campos en particulier, n’aurait pas perdu confiance en Manuel Ugarte.

Le mercato estival du PSG, déjà annoncé bouillant avec le départ quasi certain de Kylian Mbappé et peut-être de son bras droit Hakimi, pourrait l’être davantage si Luis Campos devait envisager de recruter un milieu de terrain pour remplacer le compatriote de Edinson Cavani.

Le Paris SG a tous les leviers en main sur l’avenir du joueur pour la simple raison qu’ils ont un contrat jusqu’en juin 2028.