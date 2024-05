La montée de Saint-Etienne en Ligue 1 se joue même outre-Atlantique !

Alors que l’AS Saint-Etienne se rapproche de la Ligue 1, un ambassadeur du club est très actif aux États-Unis pour promouvoir le club ligérien.

Irvin Cardona porte Saint-Etienne à bout de bras

Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est à trois matchs du retour en Ligue 1. Il lui suffit de rempoter les trois dernières rencontres du championnat pour monter directement en Ligue 1. L’ASSE jouera Guingamp (9e), Rodez (4e) et Quevilly-Rouen (18e) dans le sprint final.

En l’absence d’Ibrahim Sissoko pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Irvin Cardona avait porté à bout de bras l’équipe stéphanoise. Revenu de la CAN en février, le buteur des Verts a formé un duo décisif avec la recrue hivernale. Manque de pot pour lui, il s’est blessé au mollet à l’échauffement, le 13 avril à Ajaccio, et est indisponible en ce moment.

L’AS Saint-Etienne s’en remet donc encore à Irvin Cardona, pour son retour en Ligue 1. C’est lui le meilleur buteur de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio en 2024. Il a marqué 8 buts et a délivré 3 passes décisives en 16 matchs disputés en Ligue 2, depuis son arrivée à l’ASSE en janvier.

Il y a deux semaines, l’avant-centre prêté par Augsbourg avait inscrit un doublé contre Bordeaux, dans le temps additionnel, alors que les Verts étaient menés à Geoffroy-Guichard (0-1), au terme du temps réglementaire. Il avait ainsi offert trois précieux points inespérés à son équipe.

Irvin Cardona et l’ASSE sur écran géant à New York

Séduit par l’un des buts du N°11 des Verts, Timothée Chalamet (28 ans) l’a fait diffuser sur un des écrans géants du célèbre quartier de New York Times Square. Fan de l’AS Saint-Etienne, l’acteur franco-américain a mis en lumière la réalisation d’Irvin Cardona.

Mais au-delà, il a fait « un bon coup de pub » à son club de cœur, auprès des Américains. L’auteur de la vidéo de l’ASSE à New York a expliqué comment il a réussi à promouvoir l’équipe d’Olivier Dall’Oglio outre-Atlantique.

.@01Nass qui nous met le but de Cardona à Times Square, c’est beau 💚 pic.twitter.com/z0Te8AA191 — Sainté Clem (@SainteClem) May 2, 2024

« J’avais vu pas mal de tweets sur ces écrans et, pour rire, j’ai dit que si mon tweet obtenait 50 likes, je payerais pour afficher le but d’Irvin Cardona qui nous a fait vibrer. Je suis allé sur l’appli TSX pour mettre la vidéo et le message. Après vérification, j’ai pu assister à ça en live sur la même appli à 17h », a fait savoir Timothée Chalamet.

Ce dernier a précisé que la durée maximale de la vidéo est de 15 secondes. Ces derniers mois, le célèbre acteur use de son influence pour mettre Saint-Etienne en valeur aux Etats-Unis.