Sprint final : Le Stade Brestois en route pour un exploit historique

À seulement quelques points de conserver sa place pour la Ligue des Champions, le Stade Brestois peut réaliser un parcours historique. Un exploit qui restera gravé à jamais dans les mémoires des supporters.

Un sprint final plutôt abordable pour le Stade Brestois ?

Pendant ce mois de mai, les hommes d’Eric Roy affronteront des adversaires dont les objectifs pour cette fin de saison diffèrent totalement. Les Brestois recevront le 4 mai à 21 h 00 le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, qui lutte pour le maintien et semble bien parti pour rester en Ligue 1 l’année prochaine.

Les prochains matchs seront sans réel enjeu pour les adversaires du Stade Brestois. Ils affronteront le Stade de Reims et Toulouse, deux équipes qui n’ont plus rien à jouer puisque leur maintien est déjà assuré. De plus, l’Europe est hors de portée, l’écart de points avec le premier qualifié étant trop important.

📅 Le programme du mois de Mai présenté par @PVSportFR ⤵ pic.twitter.com/5DugAk0pxu — Stade Brestois 29 (@SB29) May 3, 2024

Brest peut reprendre la deuxième place de Ligue 1

Avec seulement deux points de différence par rapport au deuxième, Monaco, les Brestois peuvent espérer accrocher la place de dauphin en fonction de leurs résultats et de ceux de l’AS Monaco. Une véritable course, dont la fin approche, s’annonce palpitante.

Si le Stade Brestois occupe actuellement la 3e place du championnat, il faudrait à tout prix éviter la quatrième place. Bien que cette position permette aux Brestois de participer à la Ligue des Champions, elle entraînerait certaines contraintes.

La saison des hommes d’Eric Roy pourrait commencer plus tôt que celle des autres équipes de la Ligue 1, avec des matchs de barrage pour se qualifier en C1. Une situation similaire à laquelle l’Olympique de Marseille a été confronté cette saison, en étant reversé en Europa League après sa défaite contre le Panathinaïkós. Attention à ne pas tomber dans ce piège.