Mercato PSG : Mbappé ne l’a pas prévu, il sera surpris à Madrid

Kylian Mbappé attend toujours d’annoncer officiellement sa nouvelle destination pour la saison prochaine. Alors qu’il est annoncé au Real Madrid, le Bondynois pourrait faire face à une grosse surprise.

Mercato PSG : Mbappé – Real Madrid, le mariage inévitable

L’union entre le Real Madrid et Kylian Mbappé est sur le point d’être finalisée. Le Parisien a rendu les choses plus simples en annonçant à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne renouvellerait pas son contrat avec le club et qu’il quitterait l’entité au mois de juin. Ce « mariage » fait que le nom du Français est de plus en plus lié à celui du club espagnol depuis quelques mois, ce qui est logique d’autant plus que la saison est sur le point de se terminer.

Le joueur attend toujours de faire la grande annonce très attendue. Mais les conditions ne sont toujours pas encore réunies pour voir le Bondynois révéler officiellement sa prochaine destination, même si tout indique que Mbappé sera joueur du Real Madrid dès cet été. Le PSG étant encore engagé en Ligue des Champions, avec une probable qualification en finale, l’attaquant de 25 ans va encore continuer à entretenir le suspense.

Kylian Mbappé à Madrid sous un autre entraîneur ?

C’est peut-être là toute la surprise qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid. Ces dernières heures, plusieurs sources ont fait écho des déclarations d’Óscar Ribot, agent d’Álvaro Arbeloa, qui rêve de diriger l’entité madrilène, même si Carlo Ancelotti a un contrat jusqu’en juin 2026. « Il veut être entraîneur du Real Madrid et il a tout pour y parvenir », a-t-il déclaré à OK Diario.

Le représentant de l’ancien joueur du Real Madrid assure qu’il a « les valeurs du club, la loyauté, le professionnalisme, la faim et il comprend que dans le club blanc, il faut toujours sortir pour gagner et se battre pour le maximum. Il porte cet ADN dans son sang, donc je n’ai aucun doute qu’un jour il sera sur le banc du Santiago Bernabéu ».

Ces propos sont largement relayés sur les réseaux sociaux. On parle donc déjà de l’ancien footballeur blanc comme futur entraîneur du Bondynois. Au-delà de ce bruit, les projets de Florentino Pérez impliquent Xabi Alonso pour l’après Carlo Ancelotti, même si personne au Santiago Bernabéu n’exclut Alvaro Árbeloa comme un grand candidat pour diriger les meringues.