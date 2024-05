L’OL tient son entraîneur pour la saison prochaine, c’est validé !

L’OL traverse une période de renouveau sous la direction de Pierre Sage, dont le maintien en tant qu’entraîneur principal est désormais une évidence pour les supporters et la direction du club.

OL : Pierre Sage, l’homme de la renaissance des Gones

Depuis sa prise de fonction en novembre 2023, Pierre Sage a su redresser la barre d’un OL en difficulté. Avec un bilan de 12 victoires en 19 matches de Ligue 1, il a non seulement stabilisé le navire lyonnais mais l’a aussi propulsé vers des ambitions plus élevées. Les Gones ont quitté la dernière place pour être candidats à l’Europe avec une finale de Coupe de France à disputer face au PSG.

Son coaching décisif, notamment lors de la victoire contre le FC Nantes, a été salué comme un tournant pour l’équipe. Sa capacité à galvaniser les joueurs et à instaurer un esprit de victoire a été un facteur clé dans la remontée de l’OL au classement. En témoignant la confiance retrouvée par Alexandre Lacazette, le meilleur buteur du club, depuis son arrivée.

Pierre Sage parti pour durer à l’OL

Il est plus qu’une évidence que l’Olympique Lyonnais n’a plus besoin de se chercher un nouvel entraîneur sur le marché pour conduire le club la saison prochaine. S’il n’a pas les diplômes adéquats, Pierre Sage s’est déjà inscrit dans cette logique afin de valider ses diplômes pour éviter des dépenses inutiles à l’OL.

Selon Olympique et Lyonnais, la direction est ouverte à une prolongation du technicien de 44 ans. Robert Valette, figure emblématique de l’académie rhodanienne, a validé le choix de conserver Pierre Sage à la tête de l’équipe. Pour lui, les résultats parlent d’eux-mêmes et il serait illogique de se séparer d’un entraîneur qui a su redonner espoir et succès au club.

« Je regarde ce qui se passe, les résultats, car c’est principalement là-dessus qu’il est jugé. Quand vous avez un entraîneur qui arrive à remettre à flot comme cela un navire qui coulait, que voulez-vous dire à part : bravo ! Il n’est pas dans le moule, mais il a réussi sa mission », a lâché l’ancien footballeur.

Un mois de mai crucial pour l’OL

Neuvième au classement au moment d’aborder la 32e journée de Ligue 1, l’OL entame un mois de mai très important face à Lille lundi. Candidats à l’Europe, les Gones ont l’occasion de bonifier leur saison avec une qualification ou de l’achever sur une note de regrets. Après Lille, il faudra réussir un résultat positif dans un match piège face à Clermont le 12 mai avant la réception du RC Strasbourg le 19 mai pour boucler la saison en Ligue 1.

Cependant, s’il y a une rencontre qui pourrait sauver la saison lyonnaise et finir avec un trophée, c’est bien celle du 25 mai. Il s’agit de la finale de la Coupe de France qui pourrait être une belle récompense après une telle saison. Mais une chose est presque certaine, Pierre Sage à l’OL la saison prochaine, c’est validé de John Textor à David Friio.