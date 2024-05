Mercato OM : Longoria doit s’y préparer, un cadre ouvre la porte à un départ

Pablo Longoria peut se préparer à toutes les éventualités cet été dans le groupe de l’OM. L’un des cadres de l’effectif, qui devrait rester la saison prochaine, ne ferme pas la porte à un départ.

Mercato OM : L’été s’annonce mouvementé pour Longoria

Le marché des transferts pourrait être particulièrement actif pour l’OM, avec des discussions autour de la possibilité de voir certains joueurs rester ou partir. De plus, des changements dans la direction financière du club sont également évoqués, ce qui pourrait entraîner des ajustements dans la stratégie de recrutement et de gestion de l’équipe.

Pablo Longoria, connu pour son approche dynamique du mercato, semble prêt à relever les défis de l’été avec des plans d’amélioration de l’effectif et une exigence accrue pour renforcer l’équipe. Cela pourrait signifier l’arrivée de nouveaux talents ainsi que le départ de certains joueurs actuels, comme Jonathan Clauss, dans le but de construire une équipe compétitive pour la saison à venir.

La saison contrastée de Jonathan Clauss à l’OM

Entre débuts prometteurs et critiques, il est l’un des joueurs ayant fait l’objet de controverse cette saison à l’Olympique de Marseille. Jonathan Clauss a connu un bon début malheureusement tempéré par des blessures et une perte de forme qui a conduit à des critiques publiques de la part du président du club Pablo Longoria. Le tout suivi d’une reprise de fortune sous la direction de l’entraîneur actuel Jean- Louis Gasset.

A cela s’ajoute une instabilité à la tête du club avec des changements d’entraîneurs, une situation à laquelle il fallait s’adapter. « Bien sûr, c’est difficile à gérer, mais c’est un grand défi de s’adapter et d’essayer de performer dans ce contexte », a confié Jonathan Clauss au Journal Du Dimanche.

Jonathan Clauss, entre fidélité et opportunité

Après une saison marquée par des hauts et des bas, y compris une période de turbulences au sein du club, le défenseur de 31 ans a fait preuve d’une résilience remarquable. Son retour sur le terrain après une blessure et sa forme actuelle sont des signes prometteurs non seulement pour l’OM mais aussi pour ses ambitions personnelles, notamment l’Euro 2024.

Avec un contrat courant jusqu’en juin 2025, la direction de l’OM compte sur lui pour la saison prochaine. Le Français souhaite d’ailleurs rester dans la cité phocéenne. « Selon moi, il y a de fortes chances que vous me revoyiez à Marseille », a confié Jonathan Clauss. Cependant, il reste réaliste quant à la nature imprévisible du football professionnel, ouvrant la porte à un départ en cas d’un « été particulièrement mouvementé ».