Bordeaux : Vital Nsimba envoie un message à sa direction

Sifflé après avoir marqué son premier but sous les couleurs des Girondins de Bordeaux, Vital Nsimba se rapproche d’un départ. En fin de contrat, le défenseur congolais et son agent ont adressé un message fort à la direction bordelaise.

Boris Laval défend son joueur face au sifflet

L’agent de Vital Nsimba, Boris Laval, s’est exprimé sur France Bleu Gironde concernant son joueur, qui a fait ses débuts avec la réserve bordelaise mais a également évolué à Bourg Péronnas et à Clermont. Bien que l’aspect sportif puisse être critiqué, Boris Laval soutient son poulain sur le plan mental.

« il y a la performance sportive qui peut être critiquable, mais ce qu’on n’avait pas eu depuis un moment, je crois, c’est cet état d’esprit là, l’envie de défendre le scapulaire… cela fait quand même un peu de bien. Et quand ils perdent, je peux vous dire qu’ils ne sont pas dehors en train de s’amuser, et que ça leur fait du mal. Vital aimerait rester au club, bien évidemment.«

Boris Laval (agent Vital Nsimba) : "Vital, oui, aimerait rester au club, bien évidemment. Il a besoin d’être rassuré sur les finances, le projet, le coach…"



Vital Nsimba n’est d’ailleurs pas le seul à avoir été sifflé. Le capitaine des Girondins de Bordeaux, Yoann Barbet, est également passé sous les critiques de certains supporters présents au Virage Sud du stade Matmut Atlantique.

Vital Nsimba veut penser à la saison prochaine

À 30 ans, Nsimba a réalisé son rêve en jouant pour les Girondins. Désormais, il est question de rester le plus longtemps possible afin de laisser une trace dans la mémoire des supporters de Bordeaux. Il y a aussi le facteur financier, qui constituait un problème pour le club au Scapulaire.

« Là où on a besoin d’être rassuré, c’est ce qui va se passer avec le club demain. Indépendamment d’un contrat qui pourrait être proposé, le premier souci de Vital c’est de finir la saison, et savoir ce qui va se passer la saison prochaine. (…) On a envie d’être rassuré sur le projet. Lui, oui, aurait envie d’être rassuré sur les finances du club déjà, et je pense que ça va venir assez rapidement j’espère. »

Une chose est sûre, Nsimba souhaite plaire à son public malgré les sifflets, et pour cela, il faudra conquérir leur cœur à travers des résultats plus convaincants. Le club qui a brillé en France pendant un certain temps se retrouve désormais à la 12e place de la Ligue 2.

Cette position dans le ventre mou signifie donc que le club devra attendre l’année prochaine pour espérer accéder aux places qualificatives pour la Ligue 1.