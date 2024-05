Mercato OM : 20M€ ! Longoria va passer à l’offensive pour un buteur prolifique

Pablo Longoria travaille activement sur le marché pour des renforts conséquents à l’OM. Pour la saison prochaine, il étudie une piste offensive qui devrait coûter jusqu’à 20 millions d’euros au club.

Mercato OM : Des choix pas si convaincants pour Longoria

Après une première moitié de saison très compliquée, Pablo Longoria a sorti les moyens pour apporter quelques renforts à l’Olympique de Marseille en janvier dernier. Ce sont en tout quatre recrues qu’il a fait venir sur la Canebière à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Quentin Merlin et surtout Faris Moumbagna comme avant-centre.

Si Merlin a su se faire une place de choix dans le groupe marseillais, ce n’est vraiment pas le cas pour les autres. Signé pour accompagner Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque, le Camerounais n’a pas eu l’effet escompté.

Même s’il a su répondre quelques fois à des moments clés de la saison, comme lors du quart de finale retour de Ligue Europa face à Benfica, l’attaquant de 23 ans est loin d’être une satisfaction totale. Il n’a inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues, de quoi inciter Longoria à retourner sur le marché cet été.

Longoria se renseigne pour Mohamed Amoura

En quête d’un sérial buteur pour épauler Aubameyang, l’OM semble avoir trouvé le profil idéal. Il s’agit de Mohamed Amoura, joueur évoluant actuellement à l’Union Saint-Gilloise en Belgique. Selon les informations de L’Equipe, le club phocéen s’est renseigné sur le talentueux attaquant algérien qui réalise une saison éblouissante.

Mohamed Amoura, âgé de 23 ans, a connu une ascension fulgurante cette saison avec l’Union Saint-Gilloise. Avec 23 buts et 7 passes décisives en 43 matchs, il s’est imposé comme un élément clé de son équipe, contribuant à leur belle campagne en Europa League. Le potentiel d’Amoura n’a pas échappé aux grands clubs européens.

L’OM, en quête de renforcement offensif, voit en lui un atout potentiel pour la prochaine saison. Bien que le club dirigé par Longoria n’ait pas encore formulé d’offre officielle, la rumeur d’un transfert enfle, et le prix du joueur est estimé à 20 millions d’euros.

Un investissement pour l’avenir

L’OM, conscient du talent et de la marge de progression d’Amoura, pourrait considérer cette somme comme un investissement stratégique. Arrivé en Belgique l’été dernier pour 4 millions d’euros, la valeur marchande de l’Algérien a quadruplé, témoignant de son impact immédiat et de son potentiel de croissance.

Avec son flair pour le but et sa capacité à dynamiser l’attaque, il pourrait bien être la pièce manquante du puzzle marseillais pour la saison à venir. Il faudra toute fois faire face à une grosse concurrence puisque Wolverhampton, West Ham, Newcastle et Liverpool se sont également renseignés, tout comme l’Eintracht Francfort et Wolfsburg en Allemagne.