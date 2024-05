Annoncé à l’OM, Habib Beye quitte officiellement le Red Star !

En fin de contrat avec le Red Star, Habib Beye est annoncé dans le viseur de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Et après réflexion, le Sénégalais a tranché pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Habib Beye a décidé de quitter Red Star

Le parcours d’Habib Beye avec le Red Star est un succès indéniable. Après avoir emmené l’équipe en Ligue 2 la saison prochaine, le technicien sénégalais affiche désormais des ambitions d’entraîner au plus haut niveau. Son travail remarquable avec les Audoniens ne passe pas inaperçu, et plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà le regard tourné vers lui.

Parmi ces clubs, le Stade de Reims se profile comme une option sérieuse. En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Will Still, le club champenois aurait coché le nom d’Habib Beye sur sa liste. Mais c’est du côté de l’OM que l’intérêt pour Habib Beye prend de l’’ampleur, notamment en raison de ses liens fort entre le club et son ancien joueur.

D’ailleurs, une future collaboration entre Habib Beye et l’OM se précise, puisque l’entraîneur sénégalais a finalement pris la décision de quitter le Red Star. En effet, le coach de 41 ans a informé ses dirigeants qu’il ne prolongera. Le Red Star vient d’ailleurs d’officialiser son départ.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Le @RedStarFC et @BeyeHabib, à la tête de l'équipe pro depuis 3 saisons, ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le club est d'ores et déjà concentré à la préparation de son retour en L2, et souhaite à Habib ses meilleurs vœux de réussites. — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) May 8, 2024

Son départ, une aubaine pour les Phocéens ?

Cette décision ouvre la voie à un nouveau chapitre pour Habib Beye, mais également pour le Red Star qui devra chercher un nouvel entraîneur pour la saison à venir. Quant à l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, il se lance à la recherche d’un nouveau défi.

Cela offre ainsi une opportunité intéressante pour les Marseillais de s’attacher les services d’un entraîneur sans avoir à débourser d’indemnité de transfert. Cette situation soulève des perspectives excitantes, tant pour Habib Beye que pour ses prétendants compétences.

L’avenir nous dira où atterrira ce talentueux entraîneur, devenu consultant sportif. Pour le moment, une seule chose est certaine. Si Habib Beye a refusé de prolonger son contrat avec le Red Star, c’est parce qu’il aurait déjà obtenu un autre projet pour la suite de sa carrière.