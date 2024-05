Mercato RC Lens : Une recrue à 3,6M€ bientôt actée pour Franck Haise

Franck Haise et le RC Lens sont sur le point de boucler une saison difficile après une campagne réussie la saison dernière. Espérant accrocher une place européenne, le club artésien devrait bientôt officialiser une recrue importante.

RC Lens : Une saison à oublier pour Franck Haise et son groupe

La saison 2023-2024 a été difficile pour le RC Lens. Après une deuxième place la saison précédente, le club a dû faire face à plusieurs défis, notamment un calendrier de matchs exigeant et des changements dans l’effectif. Des départs importants ont été enregistrés dont Seko Fofana et Lois Openda.

Les résultats en Ligue 1 ont été mitigés, avec des victoires, des nuls, mais aussi des défaites contre des équipes de haut de tableau comme le PSG et Monaco. En plus des difficultés en championnat, les hommes de Franck Haise ont également connu des moments compliqués en Ligue Europa, avec une lourde défaite contre Arsenal.

Cependant, le club a montré sa capacité à rebondir avec des victoires importantes en championnat, ce qui témoigne de la résilience de l’équipe et de son staff technique. Sixième à deux journées de la fin de la saison, ils espèrent désormais accrocher une place européenne.

Les regards déjà tournés vers la saison prochaine

Pour le RC Lens et Franck Haise, cette saison est à vite oublier afin de mieux préparer la saison prochaine. En ce sens, le mercato s’annonce bien avec une recrue bientôt officialisée par la direction lensoise. Il s’agit de Jhoanner Chavez, un jeune piston gauche équatorien de 21 ans, qui a rejoint le RC Lens en prêt avec option d’achat lors du mercato hivernal.

Il a rapidement fait ses preuves, montrant un potentiel prometteur et une capacité à s’adapter au football européen. Chavez a impressionné par ses performances offensives sous Franck Haise, étant le deuxième défenseur qui tire le plus dans le championnat équatorien et également le deuxième défenseur au nombre de buts.

Satisfait du joueur, la direction lensoise aurait décidé de lever son option d’achat fixée à 3,6 millions d’euros selon Jeunes Footeux. Cette décision reflète la confiance du club dans les capacités du joueur et son intégration réussie au sein de l’équipe. Le joueur de 22 ans, actuellement blessé, ne rejouera pas avant la prochaine saison.