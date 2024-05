OM ou Stade de Reims ? Habib Beye tranche pour son avenir

L’entraîneur du Red Star, Habib Beye a fait des mises au point sur son avenir après l’annonce de son départ de ce club à la fin de cette campagne. Il maintient le fou sur sa prochaine destination.

Habib Beye dément les rumeurs

Le technicien sénégalais Habib Beye a annoncé le mercredi 8 mai 24, son départ du Red Star à la fin de cette saison. Il est très convoité sur le marché des transferts suite à sa belle saison avec le Red Star. Il a permis à ce club d’être sacré champion en National et de monter en Ligue 2.

Selon les informations des médias Ouest-France et Foot Mercato, Beye aurait trouvé sa prochaine destination. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille aurait tenu une réunion secrète avec les dirigeants du Stade de Reims le lundi 6 mai 2024. Beye aurait discuté avec le directeur sportif de Reims, Mathieu Lacour.

Les deux hommes auraient parlé du banc du Stade de Reims. La direction du club champenois a limogé son entraîneur Will Still le jeudi 2 mai 2024. Elle aurait ciblé Habib Beye comme le potentiel successeur du technicien anglais.

Face à l’ampleur que prennent les rumeurs, Habib Beye est monté au créneau et s’est prononcé sur son avenir. Il a indiqué que contrairement aux informations publiées dans les médias et sur les réseaux sociaux, il n’a jamais tenu une réunion avec les dirigeants du Stade de Reims.

« Partout on m’annonce à Reims, on dit que je me suis déplacé la nuit pour visiter les infrastructures. Je le dis haut et fort, je n’ai ni rencontré le directeur sportif de Reims, ni le président, ni visité les infrastructures », a expliqué l’ancien international sénégalais sur le plateau du Canal Champions Club avant le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

Habib Beye rêve de prendre les rênes de l’OM

Habib Beye envisage de relever de nouveaux défis. Il rêve d’entraîner un grand club européen. Ces derniers jours, il a fait un appel du pied à son ancien club, l’Olympique de Marseille. Le Sénégalais est prêt à prendre la succession de Jean-Louis Gasset.

« Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », a-t-il dit.

La direction de l’Olympie de Marseille n’a formulé aucune offre à Beye.