Viktor Gyokeres au PSG pour 100M€ ? Le Sporting Portugal tranche

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Sporting Portugal, Viktor Gyokeres figure sur les tablettes du PSG pour l’après-Kylian Mbappé. Mais il faudra convaincre le club portugais.

Le PSG ne lâche pas Viktor Gyokeres

D’après les informations du quotidien Le Parisien, les dirigeants du Paris Saint-Germain visent du très lourd pour la succession de Kylian Mbappé. Pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine, le club de la capitale viserait notamment Victor Osimhen et le nouveau phénomène suédois Viktor Gyokeres.

Troisième meilleur européen de cette saison derrière Harry Kane et Kylian Mbappé, avec 41 réalisations et 15 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans fait rêver Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gyokeres dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros.

Un montant largement dans les cordes des finances parisiennes, surtout si le club parvient à vendre Gonçalo Ramos comme le souhaite Luis Enrique. Pour autant, le PSG serait encore loin du compte dans ce dossier, selon la presse portugaise.

Viktor Gyokeres vers une prolongation au Sporting ?

En effet, le quotidien A Bola assure dans son édition de ce jeudi que la direction du Sporting Portugal n’aurait pas prévu de se séparer de Viktor Gyokeres lors du prochain mercato estival. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, le club portugais préparerait une prolongation pour son serial buteur avec une clause libératoire nettement revue à la hausse. Reste à savoir si les décideurs parisiens passeront à l’offensive pour Viktor Gyokeres malgré cette nouvelle donnée.