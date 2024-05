Match de la dernière chance : Le groupe de l’OM contre Lorient !

Découvrez le groupe de Jean-Louis Gasset pour le choc de la 33e journée de Ligue 1 entre l’OM et le FC Lorient, à la lutte pour le maintien.

OM : Grosse pression en interne sur Gasset

Humilié par l’Atalanta Bergame jeudi, l’OM n’a plus que le Championnat pour espérer une place européenne pour la saison prochaine. Et cela passe absolument par une victoire face au FC Lorient ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Battue par le club italien en demi-finale de la Ligue Europa, l’équipe phocéenne a encore un peu d’espoir d’accrocher l’UEFA Conférence League, la plus petite compétition. Mais en interne, les dirigeants espèrent bien voir Jean-Louis Gasset et ses hommes sauvent les meubles avec cette compétition que personne ne veut négliger.

« On espère que l’équipe va se relever parce que la coupe d’Europe est très importante. Même la Ligue Conférence », confie une source proche de la direction de l’OM au journal La Provence. De son côté, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui s’apprête à quitter ses fonctions, y croit et veut terminer sa mission avec honneur.

« Il faut être le plus haut… Quand je suis arrivé, il y avait besoin de sérénité. J’ai dit que je ferai le maximum, avec mon staff je fais le maximum. ll y a des choses qu’on n’arrive pas… Mais demain on finit comme il faut », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce samedi.

Pour y parvenir, le technicien de 70 ans est conscient qu’il faudra nécessairement battre les garçons de Régis Le Bris ce soir pour ensuite espérer une victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais.

Cependant, Gasset devra se passer des services de Leonardo Balerdi, suspendu. Pour autant, le successeur de Gennaro Gattuso dispose d’un groupe bien fourni et a donc fait appel à 23 joueurs pour battre les Merlus.

Les 23 de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Meïté, Gigot, Garcia, Clauss, Merlin, Murillo

Milieux : Onana, Veretout, Gueye, Harit, Kondogbia, Ounahi, Soglo

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna, Sarr.