Mercato : Un gros ménage s’annonce au Stade Rennais

Non qualifié pour la Coupe d’Europe la saison prochaine, le Stade Rennais s’apprête à vivre un mercato très mouvementé cet été.

Stade Rennais : L’effectif va être remodelé

Le Stade Rennais va vivre de gros changements cet été. Les hommes de Julien Stéphan n’ont pas réussi à accrocher une qualification européenne cette saison, pour la première fois depuis 2018. Cet échec annonce que l’effectif va être totalement remodelé, d’après les informations de Ouest-France.

Seuls quelques joueurs (Steve Mandanda, Alidu Seidu, Enzo Le Fée, Azor Matusiwa, Amine Gouiri, et Martin Terrier) devraient rester à coup sûr. Pour les autres, il faudra peut-être s’attendre à un départ. C’est le cas notamment de Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo, qui devraient être convoités par plusieurs clubs cet été. De leur côté, Bertug Yildirim et Ibrahim Salah, pas au niveau, devraient être vendus.

Certains joueurs veulent partir

En plus de ces joueurs, d’autres ont exprimé des envies d’ailleurs, d’après le journal régional. Il s’agirait d’Arthur Theate, Adrien Truffert et Christopher Wooh. Ces derniers ne seront pas retenus par le Stade Rennais en cas d’offre intéressante.

D’autres joueurs, comme Ludovic Blas ou Benjamin Bourigeaud, n’ont aucune certitude sur leur avenir, qui ne sera discuté qu’en cas d’offres de la part d’autres clubs. Dans le sens des arrivées, rien n’a encore été acté, mais le SRFC surveille la situation de l’attaquant du FC Metz Georges Mikautadze.