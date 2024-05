OL : Après les Trophées UNFP, un gros scandale éclate avec Lacazette

Meilleur buteur de l’OL, Alexandre Lacazette n’a reçu aucun prix aux Trophées UNFP de la Ligue 1, lundi. Daniel Riolo en est scandalisé !

Lacazette absent de l’équipe type de l’UNFP !

L’UNFP a désigné les meilleurs, parmi les joueurs et entraineurs de la saison 2023-2024, lundi soir. Contre toute attente, Alexandre Lacazette (33 ans) n’y figure pas. Meilleur buteur de l’OL et 3e meilleur buteur de la Ligue 1, avec 17 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison, le capitaine des Lyonnais a été le grand oublié, lors de la cérémonie de remise des récompenses. Absent du Top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 1 cet exercice, le N°10 de Lyon est également absent de l’équipe type du championnat.

Il est pourtant l’un des acteurs décisifs de la remontée spectaculaire de l’Olympique Lyonnais au classement de la Ligue 1 et aussi du parcours des Gones jusqu’en finale de la Coupe de France. Alexandre Lacazette a inscrit 3 buts et a délivré 2 passes décisives dans la compétition, en attendant la finale contre le PSG, le 25 mai à Lille. Son bilan est de 20 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues.

L’absence du buteur de l’OL pami les meilleurs de la Ligue 1 étonne Riolo

Daniel Riolo ne comprend donc pas l’absence du « Général ». Il estime que certains joueurs nommés ne sont pas plus méritants que le décisif attaquant de Lyon. « Alexandre Lacazette n’est même pas dans les cinq nominés pour le titre de meilleur joueur ! C’est inexplicable, ce n’est pas possible », s’est-il étonné d’abord, sur RMC. « Derrière, le redressement spectaculaire de Lyon […], il faut être aveugle pour ne pas voir que Lacazette a porté cette équipe », a rappelé le journaliste ensuite.

Meilleur joueur : Riolo préfère Lacazette ou Lees-Melou

Dans son explication, le chroniqueur de la radio estime qu’Ousmane Dembélé, par exemple, « n’a rien à faire parmi les cinq nominés ». Ce dernier a certes « quelques coups d’éclat individuels, mais il ne fait pas grand-chose », d’après lui.

Pour finir, Daniel Riolo a lâché ses choix : « Pour moi, le joueur de l’année, c’est Alexandre Lacazette ou Pierre Lees-Melou. Sur cette saison, Lees-Melou aurait pu être élu meilleur joueur, au vu de l’originalité du parcours du Stade Brestois (3e de Ligue 1) ». Rappelons que c’est Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur de la saison 2023-2024, en Ligue 1.