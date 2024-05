Mercato LOSC : Le Real Madrid veut passer à l’action pour Leny Yoro

Après un moment d’incertitudes, le Real Madrid veut briser le rêve de plusieurs clubs. Le club espagnol serait désormais décidé pour entrer en stage de préparation.

Mercato LOSC : L’OL relance tout

Le représentant des footballeurs, Jorge Mendes, est revenu à l’action pour promouvoir la signature de Leny Yoro, actuel footballeur lillois. Le Real Madrid lorgne sur le joueur français depuis des mois, mais les négociations n’ont pas encore commencé. Leny Yoro est un footballeur que Florentino Pérez aime beaucoup et son intérêt pour lui vient de loin. Avec un contrat jusqu’en juin 2025, le club a réfléchi à son intégration dans l’effectif cet été pour renforcer la défense.

Leny Yoro pour remplacer Nacho

Le Real Madrid est déjà en train de définir son plan pour le prochain marché des transferts et l’arrivée de grands joueurs est attendue. Tout semble indiquer que Nacho quittera le club à la fin de la saison et rejoindra la MLS . Par conséquent, le conseil d’administration du club est déjà à la recherche d’un remplaçant et le nom le plus populaire est Leny Yoro.

Le joueur de 18 ans réalise une belle saison à Lille, démontrant un niveau extraordinaire. Compte tenu du départ de Nacho de l’équipe, le renforcement de la zone centrale de la défense est devenu une priorité pour le club et la signature de Leny Yoro permettrait d’y parvenir avec un joueur de grande qualité .

Le principal problème est que l’équipe blanche n’est pas disposée à payer les 60 millions d’euros que le club français demande pour le footballeur. Par conséquent, l’option qui a gagné le plus de force pour le Real Madrid a été d’attendre jusqu’en 2025, lorsque son contrat actuel expirera et qu’il deviendra agent libre.

Le coup de fil de Pérez qui accélère les choses

Toutefois, selon Defensa Central, Jorge Mendes a contacté Florentino Pérez dans le but d’entamer des négociations entre les deux parties et d’accélérer la signature du défenseur français. L’agent portugais a fait part au président du Real Madrid de l’intérêt du footballeur pour jouer au Santiago Bernabéu.

Par ailleurs, il convient de noter que Lille est conscient que ce serait une erreur de laisser partir le joueur sans obtenir la moindre compensation financière. L’intervention de Jorge Mendes pourrait être l’impulsion définitive pour clôturer l’arrivée de Leny Yoro dans l’équipe merengue.