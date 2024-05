Mercato : Une grosse annonce à l’OL juste après le RC Strasbourg ?

L’OL joue sa dernière carte dans la course à l’Europe face au RC Lens dimanche. A l’occasion de cette dernière affiche de la saison en Ligue 1 pour les Gones, une grosse annonce pourrait tomber.

OL, la carte de la dernière chance face au RC Strasbourg

L’Olympique Lyonnais affrontera le Racing Club de Strasbourg Alsace au Groupama Stadium le dimanche 19 mai 2024. Ce match est crucial car il compte pour la 34e et dernière journée de Ligue 1, et pourrait déterminer la qualification pour les compétitions européennes.

Les Gones arrivent à cette rencontre avec le plein de confiance. Les hommes de Pierre Sage n’ont perdu qu’un seul de leurs derniers matchs avec un bilan de quatre victoires contre une défaite.

Ils seront face à un adversaire qui a assuré le maintien de justesse et qui voudra tout de même terminer la saison sur une bonne note. Cette rencontre, la dernière de la saison pour Lyon au Groupama Stadium, pourrait aussi être la dernière d’Anthony Lopez chez les Gones.

Une dernière danse à l’OL pour Anthony Lopes ?

Gardien emblématique de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes pourrait officialiser son départ du club après le match contre Strasbourg prévu pour le dimanche 19 mai 2024. Après une décennie de loyaux services, le Portugais semble prêt à relever un nouveau défi. Il devrait disputer son dernier match avec Lyon lors de la réception de Strasbourg à domicile.

Ce match pourrait marquer la fin d’une ère pour le gardien de but, qui a passé plus de 12 ans entre les poteaux de Gerland puis de Décines. L’OL s’est engagé à libérer Lopes de sa dernière année de contrat pour services rendus, et plusieurs clubs seraient intéressés par le champion d’Europe 2016. Il aurait chargé ses représentants de lui trouver un ultime challenge, ce qui indique clairement son intention de partir.

Le lourd héritage de Lopes à l’OL

Le natif de Givors a toujours été plus qu’un simple joueur pour l’OL. Sa passion, son engagement et ses performances ont fait de lui un pilier et un modèle pour les jeunes joueurs du club. Le départ d’Anthony Lopes de l’Olympique Lyonnais serait un moment significatif pour le club et ses fans.

Alors que l’OL se prépare à dire au revoir à l’un de ses plus grands gardiens, l’attention se tourne vers l’avenir et les défis à venir. Il aura disputé en tout 488 matchs sous les couleurs lyonnaises.