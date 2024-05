Mercato : Déjà une date pour boucler le dossier Kvaratskhelia au PSG ?

Le PSG ne lâche pas l’affaire pour Khvicha Kvaratskhelia, avec Nasser Al Khelaïfi visiblement prêt à tout faire pour l’attirer à Paris cet été. Une date est même déjà annoncée pour boucler ce dossier épineux.

Mercato : Le PSG pousse ses pions pour Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, surnommé « Kvaradona » pour ses performances époustouflantes en Serie A, est au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs géants européens. Le Paris Saint-Germain, en quête de renforcement offensif, serait en pole position pour s’attacher les services du joueur de 23 ans, avec une offre qui pourrait dépasser les attentes de Naples.

L’intérêt du PSG pour Kvaratskhelia n’est pas nouveau, mais l’intensification des négociations ces dernières semaines laisse présager une issue imminente. Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, a récemment confirmé que les discussions entre les deux clubs avaient franchi un cap significatif.

Kvaratskhelia, le rêve de Nasser Al Khelaïfi

Le talent de Khvicha Kvaratskhelia n’est plus à prouver, et son impact immédiat sur le terrain pourrait être un atout majeur pour le PSG, qui cherche à rebâtir une équipe capable de conquérir l’Europe. Avec une technique raffinée, une vision de jeu aiguisée et une capacité à déstabiliser les défenses adverses, le Géorgien est sans aucun doute l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato.

A Paris, l’ailier de Naples serait vu comme un rêve à réaliser pour Nasser Al Khelaïfi, qui s’investit personnellement pour sa signature. Il viendrait surtout apporter un coup de boost important à un Paris Saint-Germain qui prépare la vie sans le meilleur buteur de tous les temps de son histoire, Kylian Mbappé.

Un dossier bouclé avant l’Euro 2024 ?

Les supporters du PSG et les amateurs de football attendent avec impatience la conclusion de ce transfert, qui pourrait marquer l’une des plus grandes sagas de l’été. Alors que l’Euro 2024 approche à grands pas, le feuilleton du transfert de Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier géorgien sensationnel de Naples, semble toucher à sa fin. Des sources proches du dossier indiquent que l’affaire pourrait être conclue bien avant le coup d’envoi du championnat européen, l’Euro 2024, selon la Gazzetta Dello Sport.