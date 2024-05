PSG Mercato : Luis Enrique détruit un mensonge sur le Paris SG

À l’approche du mercato estival, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a voulu rassurer tous les jeunes qui pourraient tomber dans le viseur de Luis Campos cet été. Alors qu’une mauvaise réputation frappe le club francilien depuis les départs d’Adrien Rabiot ou de Kingsley Coman, le coach espagnol fait tomber cette fausse réputation en opposant les faits.

Mercato estival : Luis Enrique invite les jeunes talents à rejoindre le PSG

Il est dit du PSG qu’il est un club qui ne donne pas aux jeunes leur chance. L’écurie francilienne ne serait portée que sur des joueurs expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres clubs. Cette réputation a parfois encouragé certains jeunes du centre de formation de l’équipe parisienne à prendre la poudre d’escampette sans permettre à leur club de profiter de leur talent.

Ce fut le cas pour Adrien Rabiot, parti à la Juventus Turin, parce que pas assez mis en avant à son goût. Kingsley Coman lui avait emboîté le pas en rejoignant Bayern Munich. Ce même mouvement de la fuite massive des talents parisiens avait été amplifié en 2020 lorsque Tanguy Kouassi a tourné dos à son club formateur pour signer à Munich, d’où il sera vendu plus tard au FC Séville.

Pour Luis Enrique, cette réputation ne tient pas puisque le PSG donne aux jeunes, qui s’en donnent les moyens, la possibilité de réussir sous ses couleurs. L’ancien coach du FC Barcelone le disait en évoquant les prestations XXL des jeunes joueurs parisiens Bradley Barcola, arrivé au club à seulement 21 ans et qui postule déjà à remplacer Kylian Mbappé dans l’animation offensive du Paris SG.

Le service avant-vente de Luis Enrique

Le jeune portugais Gonçalo Ramos est aussi sur la même lignée et Lee ne fait pas moins bien, ce qui fait dire à Luis Enrique que « … le club affiche une très bonne image pour n’importe quel jeune joueur qui voudrait venir au PSG. S’ils ont la bonne attitude et les qualités, le club leur laisse une chance. Ce club peut non seulement recruter des joueurs, mais aussi utiliser des jeunes du Campus. Et aujourd’hui, nous sommes très satisfaits du match de l’équipe. »

Le mercato estival s’annonce donc particulièrement mouvementé en ce sens que le club n’hésitera pas à recruter des jeunes. Luis Campos n’a d’ailleurs d’yeux que pour les jeunes talents où qu’ils soient. Et cet appel de Luis Enrique n’est pas si anodin qu’il parait puisque le technicien espagnol tente par avance de rassurer tous les jeunes qui pourraient devoir rejoindre son équipe dès l’ouverture du mercato estival.