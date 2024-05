Mercato FC Nantes : Véto du Stade Rennais pour Matthis Abline !

Le Stade Rennais FC ne laissera pas Matthis Abline au FC Nantes jusqu’au mercato estival. Selon les dernières nouvelles en provenance de la Piverdière, le club breton va bien récupérer son jeune attaquant de 21 ans.

Mercato : Le Stade Rennais compte reprendre Matthis Abline au FC Nantes

Le prêt de Matthis Abline au FC Nantes a commencé timidement avec un Jocelyn Gourvennec septique sur les qualités du joueur. Mais avec le retour d’Antoine Kombouaré au FCN, le natif d’Angers (France) a su se positionner comme une des nouvelles solutions sur lesquelles s’est appuyé le Kanak pour arracher le maintien des canaris en Ligue 1. Le jeune formé à Rennes, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, a disputé un total de 25 matchs toutes compétitions incluses et a inscrit 5 buts décisifs.

Après ses statistiques devenues alléchantes dans la seconde partie de la saison, l’idée de lever son option d’achat est vite devenue une nécessité pour Nantes. Le club a déjà communiqué ses intentions au SRFC qui a jusqu’au 28 mai pour donner sa réponse. Tout laisse à croire qu’Antoine Kombouaré ne devrait pas attendre aussi longtemps avant s’être situé sur la présence du buteur dans son équipe la saison prochaine.

Vers un joli chèque de 2 millions d’euros du SRFC au FCN

Simplement, le Stade Rennais FC ne compte pas laisser son joueur au FC Nantes. Le club Rouge et Noir préfère verser les 2 millions d’euros, condition inscrite dans son contrat de prêt, pour reprendre Matthis Abline. Même si le possible départ de Florian Maurice du SRFC est le sujet le plus préoccupant du moment pour les dirigeants, la décision de rapatrier Matthis Abline, un des protégés de Julien Stéphan, serait déjà arrêtée, selon une source au club.

Matthis Abline et Tom Mabon convoqués en équipe de France U20 pour disputer le tournoi Maurice Revello (ex Toulon).#FCNantes pic.twitter.com/FPt92K4OH7 — Achinho 🔰 (@Achinhoo) May 20, 2024

Cette décision connue des dirigeants nantaise reste cependant à officialiser par un courrier qui ne devrait plus tarder à arriver chez les Canaris. Du côté du FC Nantes, la direction ne perd pas de temps pour préparer la saison à venir. L’attaquant Ousmane Camara de l’AJ Auxerre figurerait sur les tablettes pour ce mercato estival. Ce dernier est aussi suivi par le RC Strasbourg et des clubs en Belgique. En cas de retour de Matthis Abline au SRFC, cette piste peu couteuse devrait être sérieusement explorée.

Par ailleurs, il faut noter que le jeune Matthis Abline est convoqué en équipe de France U20 pour disputer le prochain tournoi Maurice Revello, preuve de sa montée en puissance. Rennes ne peut clairement pas brader au FC Nantes un joueur au talent émergeant sachant qu’il pourra verser 2 millions d’euros aux Canaris et le revendre largement plus après la saison prochaine.