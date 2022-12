Coupe du monde : Angleterre, Southgate vers les Etats-Unis ?

Publié par Enzo Vidy le 12 décembre 2022 à 15:45

Après l'élimination de l'Angleterre samedi face à l'Equipe de France, Gareth Southgate pourrait quitter la sélection et prendre la direction des Etats-Unis.

La défaite a encore un goût amer dans les rangs anglais. Deux jours après la défaite 2-1 face aux hommes de Didier Deschamps, les Three Lions quittent la Coupe du monde au stade des quarts de finale, alors qu'ils semblaient armés pour aller jusqu'au bout. Dimanche, les joueurs anglais ont quitté leur camp de base pour rentrer dans leurs clubs respectifs, accompagnés de leur sélectionneur, Gareth Southgate, dont l'avenir reste incertain.

À l'issue du match face aux Bleus, le coach anglais a déclaré avoir besoin de réfléchir. "Je veux prendre la bonne décision, chaque fois que c’est le cas, pour l’équipe, pour l’Angleterre, pour la FA et je dois être sûr que quelle que soit la décision que je prends, c’est la bonne et je pense qu’il est juste de prendre le temps de faire cela parce que je sais dans le passé comment mes sentiments ont fluctué immédiatement après les tournois." Il n’est donc pas certain de revoir Gareth Southgate sur le banc de l'Angleterre dans les prochaines semaines. Sélectionneur des Three Lions depuis 2016, le natif de Watford a échoué en demi-finale de la Coupe du monde en 2018, avant de perdre en finale de l'Euro 2020 l'année dernière face à l'Italie, et donc de s'incliner samedi soir en quart de finale du Mondial 2022.

Coupe du monde : Angleterre, Gareth Southgate tenté par les Etats-Unis ?

Si l'on en croit les récentes informations publiées par le Daily Mail, l'ancien milieu de terrain pourrait se laisser séduire par un projet aux Etats-Unis, aussi bien en MLS qu'à la tête de la sélection américaine. Du côté des USA, l'interrogation est grande concernant l'avenir du sélectionneur Gregg Berhalter, ce qui pourrait ouvrir la porte à Gareth Southgate. Les prochains jours devraient être déterminants pour l'avenir du sélectionneur britannique.