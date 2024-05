Mercato : Un nom inattendu se détache pour le futur coach de l’OM

Suite au départ de Jean-Louis Gasset, l’OM s’est lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et un nouveau nom émerge et risque de dépasser tout le monde pour s’asseoir sur le banc de touche marseillais.

L’OM explore plusieurs pistes pour l’après-Gasset

L’OM se lance dans une phase de renouveau après une saison décevante qui s’est soldée par une honteuse 8e place de Ligue 1. Pablo Longoria, le président du club, accompagné de son conseiller sportif Medhi Benatia, travaille déjà pour trouver l’entraîneur idéal qui incarnera ce nouveau projet.

Et pour cause, Jean-Louis Gasset a annoncé son départ à la fin de la saison. Pour lui succéder, l’Olympique de Marseille a fait de Paulo Fonseca l’une de ses cibles prioritaires. Ce choix s’inscrit dans la volonté de donner une impulsion plus ambitieuse à la philosophie de jeu du club.

Cependant, le dossier Paulo Fonseca reste complexe, car le technicien portugais du LOSC suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Europe, notamment l’AC Milan, et il se montre aussi attiré par la Premier League. Malgré cette concurrence, l’OM insiste pour son recrutement.

Le profil de Matias Almeyda intéresse aussi les Marseillais

En parallèle, d’autres options sont explorées pour le poste d’entraîneur. Une piste inattendue émerge ces dernières heures avec l’intérêt sérieux de l’OM pour Matias Almeyda, actuel entraîneur de l’AEK Athènes. Son style de jeu et sa capacité à performer avec un budget limité ont attiré l’attention des responsables marseillais, selon Daniel Riolo.

Mon choix capillaire pour le banc de l'OM : Matias Almeyda, l'implantation est exceptionnelle, cheveux soyeux… pic.twitter.com/rb3Nuh9BvM — MB. (@MarwanBelkacem) May 21, 2024

Toutefois, le contrat de Matias Almeyda avec l’AEK Athènes, courant jusqu’en 2028, complique les négociations. Malgré cela, l’OM ne ferme pas la porte à d’autres profils intéressants. Frank Haise, Habib Beye et Raffaele Palladino figurent également parmi les options étudiées par le club pour l’après-Gasset.

Quoi qu’il en soit, l’OM cherche à se doter d’un entraîneur dès le début de la préparation, et chaque piste est minutieusement examinée pour trouver celui qui saura insuffler une nouvelle dynamique et mener l’équipe vers des succès futurs.