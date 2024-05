PSG : Le vestiaire de l’OL tremble avant le choc en CDF

L’Olympique lyonnais affronte le PSG en finale de la Coupe de France avec des craintes. L’attaquant parisien Kylian Mbappé leur donne de soucis.

L’OL peut-il battre le PSG ?

L’Olympique Lyonnais défie le PSG en finale de la Coupe de France à la Decathlon Arena de Lille le samedi 25 mai 2024. Les Gones cherchent un nouveau sacre dans cette compétition depuis 12 ans.

Les Lyonnais ont réalisé une saison exceptionnelle sous la direction du technicien français Pierre Sage. Installé dans la zone rouge après la 14e journée de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a relevé la tête et a terminé la saison à la 6e place au classement. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont validé leur ticket pour la Ligue Europa la saison prochaine.

En Coupe de France, ils ont fait un bon parcours. Les Lyonnais ont écarté Pontarlier (0-3), Bergerac (1-2), Lille (2-1), RC Strasbourg et Valenciennes (3-0).

De son côté, le Paris Saint-Germain a encore affiché sa suprématie en championnat de France cette saison. Il a remporté un nouveau sacre en Ligue 1.

Les hommes de Luis Enrique ont été éliminés en demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. En Coupe de France, le club de la capitale française a éliminé Revel (0-9), Orléans (1-4), le Stade Brestois (3-1), l’’OGC Nice (3-1) et le Stade Rennais (1-0).

L’OL a peur de Kylian Mbappé

Le vestiaire de l’OL a peur d’affronter le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Il craint l’arme redoutable du club parisien : Kylian Mbappé. Sa participation à cette affiche est incertaine.

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. Quand il est sur le terrain, c’est compliqué, mais voilà, c’est le foot. Tu as envie de jouer contre les meilleurs joueurs du monde et il en fait partie. Donc c’est toujours bien de jouer contre ces joueurs pour rivaliser, montrer que l’équipe n’a pas peur qu’il soit là. Mais j’espère qu’il ne va pas jouer. Mais c’est toujours bien qu’il joue car c’est un grand joueur et on n’a peur de personne », a déclaré l’attaquant lyonnais Saïd Benrahma dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le milieu de terrain Corentin Tolisso connaît la force du PSG avec ou sans Mbappé. L’Olympique lyonnais doit livrer un bon match pour espérer une victoire samedi soir.

« On a perdu 4-1 sans que Mbappé ne joue (en Championnat, le 21 avril). Et on a perdu 4-1 ou 5-1 à l’aller (4-1), je ne sais pas, et Mbappé avait joué. Alors le plus important pour moi qu’il joue ou non, ce n’est pas mon souci. Je veux que l’Olympique Lyonnais gagne, qu’on soit bons et qu’on rende fiers nos supporters et le club », a lâché Corentin Tolisso.

Le vainqueur sera connu samedi soir.