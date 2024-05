Euro 2024 : la diffusion en France menacée ?

Organisé en Allemagne l’Euro 2024 va ouvrir ses portes dans trois semaines. Il sera diffusé en partie en clair (25 matches) par TF1 et M6. Mais l’intégralité (51 rencontres) de la compétition n’a toujours pas trouvé preneur en France.

Qui diffusera les matchs de l’Euro ?

À quelques semaines du coup d’envoi de l’Euro 2024, aucune chaîne payante n’est identifiée pour la diffusion de l’intégralité des rencontres en France. Les négociations sont toujours en cours entre l’UEFA et les divers opérateurs en lice : BeIN Sports, DAZN et Amazon Prime Vidéo notamment. La logique voudrait que BeIN, qui a toujours retransmis l’Euro depuis la création de la chaîne en 2012, soit reconduite. Mais toujours engagée sur le front des négociations des droits de la Ligue 1 pour la période 2024-29, la chaîne qatarienne attend vraisemblablement de savoir à quoi s’en tenir côté Championnat de France pour dimensionner son offre côté Euro.

Un gros doute entoure donc la diffusion des matchs en France. En effet, 26 des 51 matches n’ont toujours pas de diffuseur. Si au final, aucun diffuseur n’émerge et qu’aucune solution alternative n’est proposée par l’UEFA, les téléspectateurs français seront privés de 23 des 36 matchs de groupes et de trois huitièmes de finale.

Les matchs sur TF1 et M6

Pour voir tous les matchs de l’équipe de France et les meilleures affiches de l’Euro allemand, c’est gratuit et en clair sur TF 1 ou M 6. Les deux chaînes françaises de la TNT diffuseront respectivement 12 et 13 rencontres, soit 25 sur la totalité des 51 matchs du tournoi.

À la suite d’un tirage au sort remporté par M 6, celle-ci a choisi de diffuser la finale, ainsi que 7 matchs de groupe, tous à 21 heures, dont un seul incluant les Bleus – Pays-Bas – France disputé à Leipzig vendredi 21 juin (21 heures) –, le deuxième pour chacune des deux équipes dans le groupe D.

La chaîne transmettra aussi le très attendu Espagne-Italie jeudi 20 juin (21 heures), les deux huitièmes de finale, les deux quarts de finale, dont celui des Bleus le cas échéant, ainsi qu’une demi-finale. De son côté, TF1 ouvrira le bal avec le prometteur Allemagne-Écosse, match d’ouverture de l’Euro vendredi 14 juin (21 heures, à Munich).

Lors de la phase de groupes, la chaîne retransmettra Serbie-Angleterre (groupe C, dimanche 16 juin, 21 heures), Portugal-République tchèque (groupe F, mardi 18 juin, 21 heures) et Croatie-Italie (groupe B, lundi 24 juin, 21 heures).