Mercato : Ce départ de l’OM qui passe toujours mal

L’OM continue de payer pour une erreur du passé lors du mercato. C’est du moins ce que pense savoir un ancien défenseur du club, qui n’a jamais digéré le départ de Steve Mandanda.

Un départ dans l’incompréhension totale à l’OM

A l’été 2021, Steve Mandanda s’est retrouvé avec un statut de numéro 2 après des années de loyaux services à l’OM. Un déclassement qui fait suite à la signature de Pau Lopez. Pour le gardien de but international français, il est clair que c’était un message, une façon de le pousser directement à la porte.

En réponse et opposé à sa nouvelle situation, le champion du monde 2018 a fait le choix de quitter Marseille pour poursuivre sa carrière au Stade Rennais. Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et toujours aussi attentif à l’actualité du club phocéen, Eric Di Meco l’a toujours en travers de la gorge.

« Le poste de gardien est un problème. Je n’ai toujours pas compris le remplacement de Mandanda par Pau Lopez », a-t-il lâché dans une interview à La Provence.

Di Meco était opposé à un départ de Mandanda

Pour Eric Di Meco, Mandanda n’est pas seulement un joueur, c’est une icône, un symbole de l’identité de l’OM. Son départ, jugé précipité et mal géré, a laissé un goût amer chez de nombreux supporters et anciens joueurs.

Opposé à cette idée de faire partir Steve Mandanda de l’OM à l’époque, le chroniqueur estime que le club phocéen en fait les frais aujourd’hui. « Déjà à l’époque, j’étais contre et je me suis disputé avec tout le monde. Aujourd’hui, on le paie… », a-t-il confié.