Mercato : Après l’OM, un autre club de Ligue 1 va défier le RC Lens pour Franck Haise

L’avenir de Franck Haise fait l’actualité ces derniers jours sur le mercato. Sur le départ du RC Lens, le technicien de 53 ans pourrait faire l’objet d’une bataille entre plusieurs clubs.

Mercato RC Lens : Franck Haise a des envies d’ailleurs

Après des années de service dévoué et de succès notables, Franck Haise pourrait être sur le point de tourner la page avec le RC Lens. L’entraîneur, qui a mené l’équipe à des performances remarquables en Ligue 1, est prêt à relever de nouveaux défis professionnels. Il aurait lui-même indiqué ses envies d’ailleurs à ses dirigeants, qui sont en revanche prêts à tout pour le conserver, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027.

Le technicien était lié ces derniers jours à un départ à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est à la quête du successeur de Jean-Louis Gasset pour la saison prochaine, et songerait à l’entraîneur du club artésien. Cependant, le RC Lens n’a pas hésité à fermer la porte à un quelconque départ de Haise, alors que l’OGC Nice s’attaque à son tour au dossier.

L’OGC Nice passe à l’offensive pour Franck Haise

Le club des Sang et Or se retrouve dans une situation identique à celle de l’OGC Nice. Le club des Aiglons vient de perdre son entraîneur, Francesco Farioli, qui a pris la direction de l’Ajax Amsterdam. Les dirigeants niçois sont alors contraints de lui trouver un successeur et semblent avoir jeté leur dévolu sur Franck Haise.

Selon L’Equipe, Nice apprécie son style de jeu distinct et intense ainsi que sa capacité à offrir des opportunités aux produits du centre de formation de faire leurs premiers pas en équipe professionnelle. Ce dernier point est un aspect qui, selon le club, est sous-utilisé depuis quelques années. Le quotidien assure que les dirigeants des Aiglons ont même accéléré les choses pour une éventuelle signature de Haise, ce qui risque d’être très compliqué.

Franck HAISE coach of Lens during the Ligue 1 Uber Eats match between Lyon and Lens at Groupama Stadium on March 3, 2024 in Lyon, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Le RC Lens et l’OGC Nice dans une relation tendue

Pour obtenir la signature de l’entraîneur artésien, les Niçois devront faire face à quelques obstacles. Franck Haise a encore trois ans dans son contrat au RC Lens alors que les relations entre Lens et Nice sont loin d’être cordiales depuis que Florent Ghisolfi a mené un petit exode vers le club de la Côte sud. Les Nordistes avaient poursuivi Nice en justice pour le départ de Ghisolfi, et il faudra voir s’ils seraient enthousiastes à l’idée de voir leur manager faire le même voyage cette fois-ci.

Et si la piste de Haise devrait se compliquer, l’OGC Nice a son plan B en la personne de Bruno Genesio, un dossier qui présente quelques complexités. Il s’agit des exigences salariales et la concurrence à laquelle Nie est confronté de la part du Lille OSC et d’un club saoudien autour de sa signature.