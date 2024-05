Mercato PSG : Une arrivée et un départ ?!

Le PSG devrait perdre l’un de ses gardiens cet été avec l’arrivée prochaine de Matvey Safonov. Arnau Tenas souhaite en effet quitter le club de la capitale comme semble le souhaiter Luis Campos.

Mercato PSG : Arnau Tenas sur le départ

Le PSG s’apprête à accueillir un nouveau gardien dans son effectif cet été. Matvey Safonov devrait en effet bientôt s’engager avec le club de la capitale contre une indemnité de 20 millions d’euros. Cette arrivée devrait ainsi bousculer la hiérarchie des portiers au Paris Saint-Germain, puisque le gardien russe vient en tant que numéro 2. Dans cette configuration, Arnau Tenas aurait demandé à partir, d’après les informations de l’Equipe.

Âgé de 22 ans, l’ancien gardien du FC Barcelone veut absolument jouer la saison prochaine, et pourrait donc partir en prêt. Arnau Tenas aurait ainsi sollicité sa direction pour qu’elle lui trouve un point de chute.

Mercato : Plusieurs départs chez les gardiens

D’après le quotidien sportif, Matvey Safonov viendrait pour remplacer Keylor Navas, mais l’Espagnol se sentirait tout de même menacé par la situation. Auteur de bonnes prestations cette saison (notamment lorsque Donnarumma était blessé en décembre), il ne devrait pas avoir de mal à trouver un club la saison prochaine.

Ancien gardien des Espoirs, il a gardé une belle cote dans son pays. En plus d’Arnau Tenas, Keylor Navas va donc faire ses valises. De leur côté, Sergio Rico et Alexandre Letellier arrivent en fin de contrat et ne devraient pas être prolongés, au vu de leur faible importance cette saison.