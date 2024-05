Avec un mercato estival qui s’annonce agité pour le LOSC, le club lillois explore activement ses nouvelles options offensives. Une piste prometteuse se dessine avec Fotis Ioannidis, attaquant du Panathinaïkós, mais les Dogues serait en compétition avec le Sporting Portugal sur ce dossier.

L’intérêt pour l’attaquant grec Fotis Ioannidis

Alors que Jonathan David pourrait quitter le club, et que les contrats de Yusuf Yazici et Adam Ounas arrivent à leur terme, le Losc explore activement ses possibilités. C’est ainsi que Fotis Ioannidis, fraichement vainqueur de la Coupe de Grèce avec son club, suscite l’intérêt du club. L’attaquant âgé de 24 ans évolue depuis 2020 au Panathinaïkos. Auteur de 23 buts et 10 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, le grec a une bonne côte sur le marché.

Evalué à 10 millions d’euros sur Transfermarkt, il pourrait quitter son club qu’il a rejoint à l’été 2020 et avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Ioannidis est surveillé de près en Ligue 1. Annoncé dans les petits papiers du Stade Rennais l’hiver dernier, le natif d’Athènes est suivi par quelques formations de Ligue 1.

Le Losc face au Sporting Portugal

À en croire les informations du quotidien sportif portugais A Bola, Lille serait le principal concurrent du Sporting Portugal, récemment sacré champion du pays, pour s’attacher les services de Fotis Ioannidis. Selon le quotidien, le club portugais, qualifié en Ligue de Champions la saison prochaine, a en fait la cible prioritaire pour renforcer son attaque en cas de départ de Viktor Gyökeres. De son côté, le Losc va devoir des coudes pour un transfert pouvant avoisiner les 20 millions d’euros.

Quatrième de Ligue 1, le LOSC doit aussi se prépare à devoir repousser plusieurs assauts concernant ses joueurs à forte valeur. Une situation qui s’annonce inquiétante alors que l’été des Dogues sera relevé avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions à disputer. Selon les informations de La Voix du Nord, la direction du LOSC, désormais en meilleure situation financière, ne se laissera pas dicter les conditions des clubs dans les différents dossiers du mercato estival.