Mercato PSG : Mbappé arrive, une star du Real Madrid prête à se sacrifier

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce n’est plus qu’une question de jours et ce feuilleton sera bouclé. Mais à Madrid, s’il y a un autre sujet qui fait débat, c’est le poste auquel jouera le Bondynois à son arrivée.

Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid, un problème de riche qui embarrasse

Depuis l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, plusieurs observateurs se posent des questions. Comment Madrid pourra s’adapter avec un effectif rempli de trop de talents ? Dans une interview à la presse espagnole, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a même prédit la catastrophe au vestiaire de la Casa Blanca avec la signature de l’attaquant de 25 ans.

Le dirigeant catalan est même allé jusqu’à indiquer que Madrid devrait vendre une de ses stars. Dans les locaux du club de Bernabeu, ce n’est même pas une hypothèse envisagée. Il n’y aura pas de départ d’une star de l’équipe. Mieux, Carlo Ancelotti semble avoir déjà anticipé sur la question depuis plusieurs mois et Vinicius y est pour beaucoup.

Quand le Real anticipe sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Si la question faisait encore débat, Vinicius l’a déjà visiblement bouclé pour passer aux choses sérieuses. Très tôt, Carlo Ancelotti a su se rendre à l’évidence toute l’étendue du talent du Brésilien. « Il a un grand talent et a ajouté une grande qualité de mouvements sans ballon. Il le fait mieux, il se démarque mieux », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par Sport. De ce fait, il a décidé d’apprendre à utiliser le joueur de 23 ans autrement.

« Ancelotti m’a convaincu de changer de position, je ne voulais pas », explique le Brésilien, qui hésitait à quitter la zone du terrain dans laquelle il se sentait le plus à l’aise. » Il m’a aussi appris à jouer à l’intérieur. En un an, j’ai évolué plus qu’avant et maintenant il me dit de jouer aussi sur l’aile et je dis non », ajoute-t-il pour préciser que s’ils lui donnent le choix, il préfère son nouveau poste.

Vinicius s’impatiente déjà pour Mbappé

Avec l’arrivée de Mbappé, Ancelotti pourrait être amené à repenser sa stratégie offensive. Vinicius, jouant plus à l’intérieur, pourrait exploiter sa vitesse et sa technique dans des espaces plus centraux, tandis que Mbappé utiliserait sa rapidité et son habileté sur le flanc gauche. Le Brésilien se réjouit de l’arrivée tant attendue du Français : « Je veux toujours jouer avec les meilleurs footballeurs », dit-il. Vinicius a démontré sa flexibilité et son dévouement à l’équipe en acceptant de changer de position.

Cette décision pourrait permettre à Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, d’aligner ses meilleurs éléments offensifs tout en maintenant un équilibre tactique. L’adaptabilité de Vinicius Jr. est un signe positif pour le Real Madrid, qui cherche à se renforcer avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Si cette transition se concrétise, elle pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les Merengues, avec une attaque parmi les plus dynamiques d’Europe.