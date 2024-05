L’ASSE préoccupée par 3 dossiers brûlants du mercato !!

Le mercato qui débutera le 10 juin ne sera pas facile pour l’ASSE, même en cas de montée en Ligue 1. En parallèle de la lutte pour rejoindre l’élite, Olivier Dall’Oglio garde un œil sur les tractions pour de nouveaux transferts de joueurs. Trois dossiers déjà sur la table livrent leurs premières nouvelles.

Mercato : Aïmen Moueffek repousse l’offre de l’ASSE

En fin de contrat en juin 2024, comme bien d’autres joueurs de l’équipe de l’ASSE, Irvin Cardona, Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé sont les priorités de la direction sportive du club. En cas de montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio espère compter sur eux pour construire son équipe dans l’élite. Les décideurs stéphanois n’ont d’ailleurs pas attendu la fin de saison pour entamer les négociations avec Aïmen Moueffek (23 ans). Depuis la fin de la saison dernière, l’ASSE lui a fait une offre de prolongation.

Ce qu’i faut savoir, c’est que le milieu de terrain a repoussé la proposition du club qu’il trouve insuffisante. « Il a refusé la proposition de Roland Romeyer, président du directoire, de renouveler son contrat en début d’année », confirme L’Équipe, ce mercredi. Le milieu de terrain formé à l’ASSE exige un salaire à 6 chiffres, selon les indiscrétions du quotidien sportif. C’est donc sur la question salariale que coincent les négociations pour l’inscrire dans l’avenir du club.

Irvin Cardona pose sa condition à Saint-Etienne

Un autre dossier va animer le mercato estival chez les Verts, c’est celui de Mickaël Nadé (25 ans). Indésirable en début de saison et proposé à des clubs à l’étranger pendant le mercato d’été, il a su rebondir sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Avec la confiance du successeur de Laurent Batlles, l’imposant défenseur (1,93 m) a retrouvé ses repères, au point de devenir un titulaire indiscutable. Il est même passé devant le capitaine Anthony Briançon dans la hiérarchie des arrières centraux.

Si l’on en croit Bernard Lions, les dirigeants de l’ASSE « veulent ouvrir des négociations pour prolonger Mickaël Nadé ». Cela devrait se faire après les barrages. Cependant, le natif de Sarcelles est en position de force depuis qu’il a retrouvé la confiance et est devenu un joueur incontournable de l’équipe des Verts. Pour cause, de nombreux clubs surveillent sa situation.

Mickaël Nadé a des cartes en main pour son avenir

Le troisième dossier épineux à l’ASSE concerne Irvin Cardona. Prêté au club ligérien en janvier 2024, son contrat n’est pas assorti d’une option d’achat. Toutefois, il souhaite rester dans le Forez, à une condition, un retour du club dans l’élite. « Si je reste à Saint-Étienne, ça sera la Ligue 1 », avait-il déclaré dans une interview. En manque de temps de jeu au FC Augsbourg, le polyvalent attaquant a retrouvé des couleurs sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, son ancien mentor à Brest.

Il est le buteur de l’ASSE en 2024, avec 9 buts et 3 passes décisives en 20 matchs disputés de janvier à mai. Il a surtout été décisif dans des matchs serrés, notamment contre Angers (1-0), Bordeaux (2-1) et face à Rodez (2-0) vendredi dernier. Fort de ses performances, Irvin Cardona a été élu joueur du mois (prix UNFP), trois fois de suite, en février, mars et avril.

Chambost et Rivera en fin de contrat

D’autres joueurs de l’équipe stéphanoise, dont Dylan Chambost (26 ans) ou encore Maxence Rivera (22 ans) sont aussi en fin de contrat le 30 juin 2024. Tous ces dossiers seront évidemment gérés au cas par cas, en fonction de l’issue de la saison de l’ASSE. En d’autres termes, le mercato estival des Verts dépendra de la montée en Ligue 1 ou non.