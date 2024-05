Mercato : 50M€ ! L’Atlético Madrid proche de faire mal au PSG

Désireux de remanier son effectif sur ce mercato estival, l’Atlético Madrid est clairement sur le point de faire craquer une cible du PSG.

L’Atlético Madrid défie le PSG pour un défenseur

Le mercato d’été à l’Atletico Madrid s’annonce palpitant. Après une saison marquée par une élimination en quart de finale de Ligue des champions et une quatrième place en Liga, les Colchoneros veulent clairement remanier en profondeur l’effectif de Diego Simeone.

Ce vendredi matin, le site Relevo révèle ainsi que le club madrilène aurait jeté son dévolu sur Robin le Normand pour renforcer la charnière centrale. Auteur d’une grande saison, le défenseur de la Real Sociedad plaît énormément à l’entraîneur des Colchoneros, qui met la pression sur ses dirigeants pour obtenir sa signature.

Mais le dossier s’annonce épineux du fait de son prix et de la grosse concurrence du Paris Saint-Germain. Face à la complexité du dossier Leny Yoro, le club de la capitale française s’intéresse à Robin le Normand en vue d’un transfert cet été. Surtout que sa clause libératoire fixée à 50 millions d’euros n’est pas de nature à effrayer vraiment le Paris SG. Ce qui n’est pas forcément le cas pour l’Atlético Madrid.

Robin le Normand a choisi l’Atlético Madrid

Diego Simeone est admirateur de Robin le Normand et souhaite vivement l’intégrer à son effectif la saison prochaine. Comme Relevo a pu le constater, des contacts ont eu lieu entre les dirigeants madrilènes et l’entourage du joueur formé au Stade Brestois ces derniers jours. Cependant, le club d’Antoine Griezmann ne compte pas s’aligner sur la clause libératoire du natif de Pabu et vise un deal à 30 millions d’euros.

🚨💣🚨💣 BREAKING !



Les contacts entre l’Atlético de Madrid et Robin Le Normand se sont intensifiés cette semaine. 🇪🇸🔥



Le joueur voudrait bien jouer pour le club rojiblanco.



L’Atleti ne veut pas payer 40M€, Javi Galán pourrait être dans l’échange.



• 🇮🇹🐐 @MatteMoretto • pic.twitter.com/7OIAPfjZ2Y — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) May 31, 2024

Pour convaincre la direction de la Real Sociedad de laisser filer Robin Le Normand, l’Atlético Madrid serait disposé à inclure Javi Galán (29 ans) dans l’opération. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien protégé de Luis Enrique à la Roja voudrait bien jouer pour le club madrilène la saison prochaine. Il serait donc prêt à snober le PSG.